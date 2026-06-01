Δημήτρης Ουγγαρέζος: Υπήρχαν στιγμές που το «Breakfast@Star» έκανε σκληρό κουτσομπολιό

Η ψυχαγωγική εκπομπή «Breakfast@Star» ολοκληρώνεται φέτος και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε το γεγονός, καταθέτοντας την προσωπική του άποψη για το ύφος του εν λόγω τηλεοπτικού προγράμματος.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του MEGA, το πρωί της Δευτέρας (01.06.2026) μέσω της εκπομπής «Buongiorno» αναφέρθηκε στο «Breakfast@Star». Μάλιστα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε ότι υπήρχαν στιγμές που γινόταν… σκληρό κουτσομπολιό

«Εδώ υπάρχει, λόγω περικοπής budget, ένα κόψιμο ξεκάθαρο από το Star. Πήρε το τσεκούρι του κι έκοψε μια εκπομπή, να τα λέμε αυτά τώρα, γιατί ενοποίησε μια ζώνη», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Κι επίσης, επειδή το είδα πολύ στα social, ότι είναι η μοναδική εκπομπή που έκανε πραγματική ψυχαγωγία και ήταν κάτι εναλλακτικό.

Όχι, το ότι δεν ασχολείσαι με την επικαιρότητα, δεν σημαίνει ότι κάνεις ψυχαγωγία ή κάτι εναλλακτικό, διασκεδαστικό. Υπήρχαν στιγμές που άλλαξε τελείως ρότα η εκπομπή και πήγε σε σκληρό gossip, σε σκληρό κουτσομπολιό».