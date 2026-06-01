Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Νέα σύγκρουση ανάμεσα σε Αλίκη και Ρήγα

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί τη Δευτέρα (01.06.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Μετά από μία λίγο ανορθόδοξη πρόταση γάμου, η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, αφήνοντας πίσω όσα τους ταλαιπώρησαν και τους πλήγωσαν, έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί τους και να ζήσουν την ευτυχία που τόσο καιρό στερήθηκαν. Ωστόσο, η ένταση με τον Ρήγα κορυφώνεται, όταν εκείνος προσπαθεί να ανοίξει ξανά τα παλιά μέτωπα, οδηγώντας την Αλίκη σε μια σκληρή σύγκρουση μαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Grand Hotel: Δευτέρα 01 Ιουνίου

Μετά από μία λίγο ανορθόδοξη πρόταση γάμου, η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, αφήνοντας πίσω όσα τους ταλαιπώρησαν και τους πλήγωσαν, έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί τους και να ζήσουν την ευτυχία που τόσο καιρό στερήθηκαν. Ωστόσο, η ένταση με τον Ρήγα κορυφώνεται, όταν εκείνος προσπαθεί να ανοίξει ξανά τα παλιά μέτωπα, οδηγώντας την Αλίκη σε μια σκληρή σύγκρουση μαζί του. Την ίδια στιγμή, ο Άρης και η Θάλεια επιχειρούν να παγιδέψουν τον Ρήγα με ένα ψεύτικο γράμμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με επικίνδυνες αποκαλύψεις. Ο Χατζημήτρος ελέγχει κάθε κίνηση της Μελίνας και την κρατά εγκλωβισμένη σε μια σχέση φόβου από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο Ιορδάνης εξομολογείται με πόνο την αγάπη του στη Φρίντα, κρύβοντας την ενοχή του για το αμαρτωλό βράδυ που προηγήθηκε. Ένα τηλεφώνημα από τον Βλάσση, όμως, έρχεται να ταράξει την Φρίντα και πυροδοτεί εξελίξεις που μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ