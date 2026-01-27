Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη και τον Πέτρο

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη και τον Πέτρο, όταν ο πρώτος μαθαίνει ότι η μικρή Ελευθερία συναντήθηκε με τον Παύλο. Η Άννα συνειδητοποιεί με τρόμο πως είναι έγκυος και εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο ότι δεν είναι ευτυχισμένη στον γάμο της. Η Σμαρώ λυγίζει από το πένθος για τον Κλεάνθη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 57ο: Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη και τον Πέτρο, όταν ο πρώτος μαθαίνει ότι η μικρή Ελευθερία συναντήθηκε με τον Παύλο. Η Άννα συνειδητοποιεί με τρόμο πως είναι έγκυος και εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο ότι δεν είναι ευτυχισμένη στον γάμο της. Η Σμαρώ λυγίζει από το πένθος για τον Κλεάνθη, ενώ ο Χάρης αποκαλύπτει άθελά του στην Αναστασία πως εκείνη δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί. Ο Νικηφόρος εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι τρεις γυναίκες δραπέτισσες, κατάφεραν να φύγουν ανενόχλητες από τον οίκο ανοχής.

Η Θάλεια ενημερώνεται πως επιτρέπονται επισκέψεις στη Σοφία, γεγονός που την αναγκάζει να συναντήσει ξανά τον Παύλο. Η Χλόη στρέφεται για ακόμη μία φορά στον πατέρα Νικόλαο για στήριξη, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος και ο Στέφανος δέχονται πιέσεις από τους Ιταλούς. Κι ενώ ο Κυριάκος προειδοποιεί τη Δέσποινα για τις προθέσεις του Μαρκόπουλου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει στο Μαύρο Λιθάρι, φέρνοντας νέες αναταραχές.

Άγιος έρωτας – Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 58ο: Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Γεράσιμος συγκρούεται με τον Θόδωρο και αποφασίζει να πάει στη Στέρνα και να φέρει πίσω τη Δώρα. Η Αναστασία θυμώνει με τον Χάρη που της κράτησε κρυφό το ότι μετά την πτώση της από το σπρώξιμο της Σοφίας δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ο Πέτρος και ο Στέφανος συστήνουν τον Ιταλό μπράβο στον Κυριάκο, ως τον προμηθευτή αρωμάτων την Ειρήνης, ενώ ο Πέτρος ξεπερνά κάθε όριο ζηλοτυπίας απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος γνωρίζοντας για τις παρανομίες του, τον ξεμπροστιάζει ηθικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παύλος και η Δέσποινα δειπνούν μόνοι τους στο ξενοδοχείο, σε μια επικίνδυνη, «ευγενική» αναμέτρηση δύναμης. Την ίδια ώρα, η Χλόη πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου, εκείνος της ομολογεί ανοιχτά τον έρωτά του, κι οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, ενώ όλα γύρω τους μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione