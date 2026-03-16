Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο Γεράσιμος αποκαλύπτει στον Αργύρη πως είναι ο παλιός έρωτας της Δώρας κι ήρθε για να τη διεκδικήσει

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τρίτη 17 έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 17 Μαρτίου

Το σοκ από την «επίθεση» της Σμαρώς, οδηγεί τη Θάλεια και τον Ηλία στην απόφαση της άμεσης επιστροφής της Σοφίας στην κλινική. Η Χριστίνα, παρά την αρχική της οργή προς τον Πέτρο και τον Στέφανο για την εμπλοκή τους στα κοντραμπάντα, τους δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσουν προσωρινά τον πρώην οίκο ανοχής ως αποθήκη για τα παράνομα φορτία. Την ίδια στιγμή, ο Γεράσιμος αποκαλύπτει στον Αργύρη πως είναι ο παλιός έρωτας της Δώρας και πως ήρθε για να τη διεκδικήσει, ενώ η Δώρα με την προτροπή της Χλόης, καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν της και να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της. Την ίδια ώρα, η Δέσποινα αποκαλύπτει στον πατέρα Νικόλαο το σχέδιό της να στηρίξει προσχηματικά τον Παύλο, μόνο και μόνο για να στραφεί εναντίον του την κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, ο Νικηφόρος αρχίζει να υποψιάζεται διαρροή από το εσωτερικό της χωροφυλακής.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 18 Μαρτίου

Ο Αντρέας ενημερώνει την Θάλεια για την πρόθεση του Παύλου να της επιστρέψει την περιουσία της και να δεχτεί το διαζύγιο. Ο Παύλος συνοδεύει τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να τη βοηθήσει να το σκάσει από εκεί. Όμως, μια κίνησή του προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Η Χλόη ζητάει από τον πατέρα Νικόλαο να πάνε μαζί στην Αθήνα, για να σταματήσουν το σχέδιο του πατέρα της. Ο πατέρας Νικόλαος προτείνει κάτι στον Νικηφόρο, που μπορεί να προκαλέσει την πτώση του Παύλου. Εν τω μεταξύ, ο Γεράσιμος αντιμετωπίζει την απόρριψη της Δώρας και ταυτόχρονα, πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από τον Βαζούρα. Ο Κυριάκος ανακοινώνει στην Ελένη πως ο Ηλίας έφυγε εκτάκτως για Αθήνα και παράλληλα, την ξαφνιάζει με μια κίνησή του. Η Δώρα προσπαθεί να εξηγήσει τη στάση της στον Αργύρη, αλλά εκείνος είναι πολύ πληγωμένος.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 19 Μαρτίου

Ο Παύλος ενημερώνει τον Ηλία ότι η Σοφία του ζήτησε να τη φυγαδεύσει από το Δρομοκαΐτειο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του. Την ίδια στιγμή, η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φτάνουν άδικα στην Αθήνα για να προλάβουν τη «φυγάδευση», μιας και ο Παύλος όχι μόνο δεν την επιχείρησε, αλλά βοήθησε να αποτραπεί. Στη Στέρνα, ο Αργύρης διαλύεται από την αδυναμία της Δώρας να τον διαλέξει ξεκάθαρα απέναντι στον Γεράσιμο, ενώ η ίδια η Δώρα βυθισμένη στις αναμνήσεις των δυο αυτών σχέσεων δυσκολεύεται να αποφασίσει. Η Δέσποινα περιποιείται τον τραυματισμένο Γεράσιμο και γεμάτη θυμό και μίσος για τον Παύλο αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση. Η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα στο σπίτι της Αγγέλας με σκοπό να μοιραστεί μαζί του το μεγάλο μυστικό του Στέφανου και του Πέτρου. Ενώ ο Νικηφόρος αναγκάζει την Άννα να πάνε στο σινεμά μαζί και να δείξουν σε όλους ότι είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι!

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione