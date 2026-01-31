Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο Πέτρος συγκρούεται ξανά με τη Χλόη λόγω της σχέσης της με τον πατέρα Νικόλαο

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 02 έως την Τετάρτη 04 Ιανουαρίου.

Η Χλόη απογοητεύεται, καθώς η κόρη της δε δείχνει καμία διάθεση να έρθουν κοντά. Η Δέσποινα φαινομενικά πείθεται από τις καλές προθέσεις του Παύλου, ενώ ένα πρόσωπο από τα παλιά ετοιμάζεται να έρθει στη Στέρνα. Ο Παύλος και η Θάλεια συναντούν τη Σοφία στο ψυχιατρείο, όμως η επίσκεψη ταράζει βαθιά τη Θάλεια, που ξαναζεί μνήμες από τον δικό της εγκλεισμό. Ο Πέτρος συγκρούεται ξανά με τη Χλόη λόγω της σχέσης της με τον πατέρα Νικόλαο, και εκείνη τού ζητά να φύγει για λίγο από το σπίτι.

Άγιος έρωτας – Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου, στις 22:00

Επεισόδιο 59ο: Η Ο Χάρης και η Αναστασία ανακοινώνουν στον Αντρέα την απόφασή τους να υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας. Η μικρή Ελευθερία δένεται όλο και πιο πολύ με τον Παύλο, προκαλώντας την αναστάτωση όλων των υπόλοιπων. Η Χλόη απογοητεύεται, καθώς η κόρη της δε δείχνει καμία διάθεση να έρθουν κοντά. Η Ειρήνη αναλαμβάνει δράση, προκειμένου να βρει «γαμπρό» στην Ελένη, ενώ εκείνη λιώνει από έρωτα για την Άννα. Η Αγγέλα και η Τζένη μαθαίνουν ότι έπιασαν τις δραπέτισσες και ανησυχούν ότι οι αστυνομικοί θα φτάσουν στο σπίτι.

Η Δέσποινα φαινομενικά πείθεται από τις καλές προθέσεις του Παύλου, ενώ ένα πρόσωπο από τα παλιά ετοιμάζεται να έρθει στη Στέρνα. Η Θάλεια και ο Παύλος πηγαίνουν στην Αθήνα, για να συναντήσουν τη Σοφία. Εκεί, ο γιατρός Δημάτος τούς ανακοινώνει κάτι σχετικά με τη θεραπεία της, που ταράζει και προβληματίζει έντονα τον Παύλο.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 03 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 60ο: Ο Παύλος και η Θάλεια συναντούν τη Σοφία στο ψυχιατρείο, όμως η επίσκεψη ταράζει βαθιά τη Θάλεια, που ξαναζεί μνήμες από τον δικό της εγκλεισμό. Ο Πέτρος συγκρούεται ξανά με τη Χλόη λόγω της σχέσης της με τον πατέρα Νικόλαο, και εκείνη τού ζητά να φύγει για λίγο από το σπίτι. Παράλληλα, η Σμαρώ αντιδρά στην πρόθεση του Αργύρη να συμφιλιωθεί με τον Παύλο και τον κατηγορεί πως παρασύρεται από τη Δώρα. Ο Νικόλαος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στη Δέσποινα για τη στάση της απέναντι στον Παύλο, αλλά διαπιστώνει ότι εκείνη δεν έχει αλλάξει «στρατόπεδο».

Στη φυλακή, η Χριστίνα ζητά από τον Αντρέα να προστατέψει την Αγγέλα από τη χωροφυλακή, κι εκείνος δέχεται να τη βοηθήσει για ακόμη μία φορά. Ο Χάρης και η Αναστασία ανακοινώνουν στη Σμαρώ πως θα υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας, χαρίζοντάς της μια ανάσα χαράς. Την ίδια ώρα, η Χλόη αναστατώνεται όταν μαθαίνει για το προξενιό που ετοιμάζει η Ειρήνη για την Ελένη και σπεύδει στο σπίτι της για να την προειδοποιήσει. Εκεί, μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, θα βρεθεί μπροστά σε μια αποκάλυψη που θα την ξαφνιάσει…

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 61ο: Ο Νικόλαος και η Χλόη μπαίνουν στο σπίτι και διακόπτουν τον χορό της Ελένης και της Άννας, προτού εμφανιστεί ο Κυριάκος. Ο Πέτρος, ζητά συγγνώμη από τη Χλόη και επιχειρεί να την ξανακερδίσει – όμως το βλέμμα του προδίδει σκοτεινές προθέσεις. Ο Στέφανος δείχνει αγχωμένος για το νέο παράνομο φορτίο που ετοιμάζονται να παραλάβουν, καθώς η Ειρήνη σύντομα θα γνωρίσει τον “Λαμπρόπουλο”.

Παράλληλα, η Δέσποινα συγκλονίζεται από την επιστροφή του Γεράσιμου, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να πάρει τη Δώρα πίσω στο Μαύρο Λιθάρι. Η Δέσποινα προσπαθεί να τον συγκρατήσει, αλλά εκείνος επιχειρεί να δει από κοντά τη μεγάλη του αγάπη, ακόμα κι αν είναι με τον Αργύρη. Την ίδια στιγμή, ο Νικηφόρος βρίσκει ίχνη της Αγγέλας στον οίκο ανοχής, αλλά ο Αντρέας ως από μηχανής Θεός καταφέρνει να τη φυγαδεύσει. Στο Δρομοκαΐτειο, ο Παύλος και η Θάλεια επιτρέπουν τελικά την ψυχανάλυση της Σοφίας και ο Παύλος ζητά να γνωρίσει την καθαρίστρια που η Σοφία μπερδεύει με την Πετρούλα, για να την ευχαριστήσει που της φέρεται τόσο καλά.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione