Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο Χάρης και η Αναστασία ξεκινούν τις ετοιμασίες για τον γάμο τους

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 23 έως την Tετάρτη 25 Ιανουαρίου.

Άγιος έρωτας – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 68ο: Η Χριστίνα αποφυλακίζεται και περνάει τις πρώτες στιγμές της ελευθερίας της με την οικογένειά της, όταν έχει μια απρόσμενη επίσκεψη. Η Αναστασία και η Σμαρώ βλέπουν για πρώτη φορά το μωρό που θα υιοθετήσουν η Αναστασία και ο Χάρης. Η Δώρα, μετά τη συνάντηση με τον Γεράσιμο, είναι σε δίλημμα. Ο Αργύρης από τη μεριά του, ανακοινώνει στην Σμαρώ την απόφαση του να παντρευτεί την Δώρα, αλλά η αντίδρασή της δεν είναι η αναμενόμενη. Παράλληλα, φεύγουν με την Δώρα από το σπίτι, προκειμένου να επιστρέψει εκεί η Χριστίνα. Εκείνος θα πάει να μείνει με τη Σμαρώ κι η Δώρα με την Χλόη. Η σχέση του Κυριάκου και της Ελένης δοκιμάζεται έντονα. Η Θάλεια εξομολογείται στον Νικόλαο έναν βαθύ της φόβο, ενώ ο Παύλος συνεχίζει να την προκαλεί με τη στάση του. Το ίδιο θα κάνει και με την Χριστίνα.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 69ο: Η αποφυλάκιση της Χριστίνας αποδεικνύεται πιο δύσκολη για την ίδια απ’ όσο περίμενε. Ο Παύλος εμφανίζεται απροειδοποίητα στο κατώφλι της, επιδιώκοντας υπογείως να επιβάλει ξανά την εξουσία του και εκείνη αναγκάζεται να αποκαλύψει στην οικογένειά της την αλήθεια, εξηγώντας πως ομολόγησε τον φόνο της Κατρίν επειδή απειλήθηκαν τα παιδιά της. Η Χλόη εξοργίζεται όταν το μαθαίνει και ενημερώνει άμεσα τη Θάλεια, η οποία ζητά την τιμωρία του Παύλου, όμως η Χλόη την πείθει να μη γίνουν παρορμητικές κινήσεις. Ο Κυριάκος λέει ψέματα στον Νικηφόρο για τη σχέση της Άννας με την Ελένη, την ίδια στιγμή που οι δύο γυναίκες σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν μαζί τη Στέρνα. Κι ενώ ο Χάρης και η Αναστασία ξεκινούν τις ετοιμασίες για τον γάμο τους, η Χριστίνα πέφτει θύμα προπηλακισμού από τον όχλο της Στέρνας, που υποκινεί ο Τάσος κατ’ εντολή του Παύλου. Ωστόσο, ο πατήρ Νικόλαος στέκεται στο πλευρό της και της δηλώνει πως θα την προστατεύσει από τις απειλές του Μαρκόπουλου. Παράλληλα, η Σοφία βασανίζεται από εφιάλτες που οδηγούν τον Ηλία όλο και πιο κοντά σε μια θαμμένη αλήθεια. Και ενώ ο Παύλος επιχειρεί να αποκαταστήσει την εικόνα του μέσω της τοπικής εφημερίδας, μια απρόσμενη επίσκεψη έρχεται να ανατρέψει τα πάντα…

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 70ο: Ο Γεράσιμος γνωρίζοντας το μυστικό του Παύλου, τον εκβιάζει ανοιχτά: απαιτεί από εκείνον να του μεταβιβάσει το Μαύρο Λιθάρι και να τον βοηθήσει να κερδίσει τη Δώρα, απειλώντας να αποκαλύψει ότι η Δώρα είναι κόρη του. Στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία αποκαλύπτει στον Ηλία ότι σ΄ έναν εφιάλτη της είδε στο πρόσωπο του βιαστή, το πρόσωπο του Παύλου. Παράλληλα, ο Χάρης, με τη βοήθεια του Νικόλαου, επισπεύδει το εκκλησιαστικό διαζύγιο, ζητώντας από τη Χλόη και τη Δώρα να καταθέσουν ως μάρτυρες για την ψυχική υγεία της Σοφίας. Η Χλόη εμπνευσμένη από το θάρρος του Χάρη, αποφασίζει να βάλει τέλος στον γάμο της με τον Πέτρο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δική της ευτυχία με τον Νικόλαο. Στο νεκροταφείο, η Χριστίνα ζητά συγχώρεση από τον Κλεάνθη και έρχεται απροσδόκητα κοντά με τη Σμαρώ, δείχνοντας ένα νέο, πιο σκληρό αλλά και πιο ειλικρινές πρόσωπο, όταν υπερασπίζεται και τις δύο απέναντι στα δηλητηριώδη σχόλια του κόσμου. Την ίδια ώρα, ο Αντρέας αρχίζει να υποψιάζεται επικίνδυνα τις κινήσεις του Στέφανου και του Πέτρου, ενώ η Δέσποινα μαθαίνει την αλήθεια για τη Δώρα και φοβάται πως ο Γεράσιμος παίζει με τη ζωή του. Στο ξενοδοχείο, η Ελένη και η Άννα, αγνοώντας τον Κυριάκο, τρώνε μαζί προκαλώντας την οργή του.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione