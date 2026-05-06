Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Η Χλόη είναι ξαφνιασμένη από τη γνωριμία με τη γιαγιά της

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 07 Μαΐου, στις 22:00.

Η έλευση της Κικής στη Στέρνα, αλλάζει τις ισορροπίες. Προσπαθούν όλοι να την κρύψουν από τον Παύλο, την ώρα που η Δώρα ζητάει από τον Παύλο να τη συνοδέψει στην εκκλησία για το γάμο της. Η Χλόη είναι ξαφνιασμένη από τη γνωριμία με τη γιαγιά της και παράλληλα, εκπλήσσεται από μια κίνηση του Λεωνίδα.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 07 Μαΐου

Επεισόδιο 107ο: Η έλευση της Κικής στη Στέρνα, αλλάζει τις ισορροπίες. Προσπαθούν όλοι να την κρύψουν από τον Παύλο, την ώρα που η Δώρα ζητάει από τον Παύλο να τη συνοδέψει στην εκκλησία για το γάμο της. Η Χλόη είναι ξαφνιασμένη από τη γνωριμία με τη γιαγιά της και παράλληλα, εκπλήσσεται από μια κίνηση του Λεωνίδα. Η έξοδος της Ελένης και του Περικλή εξελίσσεται ευχάριστα κι ο Ηλίας προσπαθεί να καταλάβει το πραγματικό κίνητρο της Ελένης. Η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την Κική, ενώ η Στεργίου προκαλεί νέες υποψίες στη Χριστίνα σχετικά με τον Αντρέα. Ο Νικόλαος μαθαίνει έκπληκτος ότι η Δέσποινα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο νέο της πόστο και ανησυχεί. Εν τω μεταξύ, η αυτοκτονία του Σωτήρη σοκάρει και ο Νικηφόρος προσπαθεί να καταλάβει τι ώθησε τον χωροφύλακα σε μια τέτοια πράξη…

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Στον ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας

Παραγωγή: Primavisione