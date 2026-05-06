Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Η Σία Κοσιώνη είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο αλλά και πάρα πολύ τυχερό πρόσωπο»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, σχολιάζοντας τόσο τις πιθανότητες του Ακύλα στη φετινή Eurovision όσο και τα σενάρια γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη.

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ελληνική συμμετοχή, εκφράζοντας μάλιστα τη χαρά του για το γεγονός ότι η ελληνική αποστολή φαίνεται έτοιμη να αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision σε περίπτωση νίκης.

«Χαίρομαι πάρα πολύ αν ρωτήθηκε η ελληνική αποστολή για το αν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διοργάνωση του χρόνου και χαίρομαι αν απάντησε θετικά. Γιατί υπήρξαν και χρονιές που ρωτήθηκε και δεν απάντησε θετικά. Δεν θα επεκταθώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει την Ελλάδα να επιστρέφει δυναμικά στις πρώτες θέσεις του διαγωνισμού, θυμίζοντας την επιτυχία του “Secret Combination”.

«Έχουν περάσει από τότε 19 χρόνια και μακάρι, επειδή από το Secret Combination έχουμε να “χτυπήσουμε” τριάδα, φέτος να πάμε και στην πρωτιά».

Στη συνέχεια, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σχολίασε και τις φήμες που θέλουν τη Σία Κοσιώνη να αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ, εκτιμώντας πως αν τελικά κάνει αυτό το βήμα, τότε πιθανότατα έχει ήδη εξασφαλίσει τον επόμενο τηλεοπτικό της σταθμό.

«Η Σία Κοσιώνη είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο αλλά και πάρα πολύ τυχερό πρόσωπο, γιατί βρέθηκε επί 20 συναπτά χρόνια σε ένα κανάλι. Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά στην “ηλεκτρική” καρέκλα της ανκοργούμαν, μια πολύ δύσκολη θέση. Πιστεύω ότι για να πάρει τη μεγάλη απόφαση να φύγει από τέτοια σιγουριά, έχει ήδη δέσει το σενάριο να πάει στην ΕΡΤ» πρόσθεσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.