Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν στον Χάρη και την Αναστασία

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος παραλίγο να αποκαλυφθούν, όταν ο Χάρης και η Αναστασία εμφανίζονται απροειδοποίητα στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου. Με τη βοήθεια ενός πρόχειρου ψέματος, η κατάσταση σώζεται, όμως η Χλόη, για να υποστηρίξει τη Δώρα, αναγκάζεται να πει κι άλλο ψέμα.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Με τη βοήθεια ενός πρόχειρου ψέματος, η κατάσταση σώζεται, όμως η Χλόη, για να υποστηρίξει τη Δώρα, αναγκάζεται να πει κι άλλο ψέμα, επιβεβαιώνοντας το ανύπαρκτο ραντεβού τους στην αγορά.

Με τη βοήθεια ενός πρόχειρου ψέματος, η κατάσταση σώζεται, όμως η Χλόη, για να υποστηρίξει τη Δώρα, αναγκάζεται να πει κι άλλο ψέμα, επιβεβαιώνοντας το ανύπαρκτο ραντεβού τους στην αγορά. Στο νεκροταφείο, η Δώρα αναγκάζεται να διώξει τον Γεράσιμο όταν αντιλαμβάνεται ότι η Σμαρώ τους έχει δει.

Ο Παύλος πληροφορείται πως ο Νικηφόρος ψάχνει τον Βαζούρα, ενώ ο Κυριάκος έρχεται αντιμέτωπος με τις ανησυχίες του Νικηφόρου για τη συμπεριφορά της Άννας. Η Άννα επιλέγει τελικά την Ελένη και φτάνει κοντά στο να της αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της. Στο Δρομοκαΐτειο, ο Ηλίας συγκρούεται ανοιχτά με τον Διευθυντή, ο οποίος του απαγορεύει να συνεχίσει την ψυχανάλυση της Σοφίας.

Ο Αντρέας, σε συνεννόηση με τη διευθύντρια των φυλακών, οργανώνει ένα σχέδιο που επιτρέπει στη Χριστίνα να αποφυλακιστεί άμεσα μαζί με το μωρό της, σκορπώντας χαρά στην οικογένεια Βαρελά.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione