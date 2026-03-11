Συμβαίνει τώρα:
Πυρκαγιά στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ
Media

Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Η Χριστίνα κάνει ένα γαμήλιο δώρο στον Χάρη και την Αναστασία, που προκαλεί έκπληξη

Ο Νικόλαος, η Χλόη και η Θάλεια ανησυχούν με μια αναπάντεχη αντίδραση τη Σοφίας
Κατερίνα Παπουτσάκη
Η Κατερίνα Παπουτσάκη

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Η Χριστίνα κάνει ένα γαμήλιο δώρο στον Χάρη και την Αναστασία, που προκαλεί έκπληξη και συγκίνηση σε όλους, ενώ και ο Αντρέας κάνει κι αυτός με τη σειρά του το γαμήλιο δώρο του στους νεόνυμφους. Ο Παύλος έχει μια έντονη συνάντηση με τον Γεράσιμο, ενώ η συμπεριφορά της Δώρας προβληματίζει τον Αργύρη. Η Σοφία αποπειράται να επιτεθεί στην Ελευθερία, αλλά η Θάλεια τη σώζει την τελευταία στιγμή

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 78ο: Όλοι είναι ταραγμένοι με την παρουσία της Σοφίας πίσω στη Στέρνα. Ο Κυριάκος συστήνει τον Ηλία στην Ελένη, αλλά η συνάντησή τους δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε. Η Χριστίνα κάνει ένα γαμήλιο δώρο στον Χάρη και την Αναστασία, που προκαλεί έκπληξη και συγκίνηση σε όλους, ενώ και ο Αντρέας κάνει κι αυτός με τη σειρά του το γαμήλιο δώρο του στους νεόνυμφους. Ο Παύλος έχει μια έντονη συνάντηση με τον Γεράσιμο, ενώ η συμπεριφορά της Δώρας προβληματίζει τον Αργύρη. Η Σοφία αποπειράται να επιτεθεί στην Ελευθερία, αλλά η Θάλεια τη σώζει την τελευταία στιγμή. Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του να μεταφέρει τις κούτες απ’ το κοντραμπάντο στον κλειστό οίκο ανοχής. Μόνο που το σχέδιό του, χωρίς να το ξέρει, κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα και να ξεσκεπαστεί η αλήθεια. Ο Νικόλαος, η Χλόη και η Θάλεια ανησυχούν με μια αναπάντεχη αντίδραση τη Σοφίας.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
66
57
57
54
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo