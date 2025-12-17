Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 48: Η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν, προκαλώντας την οργή του Κυριάκου και των άλλων που γνωρίζουν την αλήθεια. Ο Κυριάκος και η Θάλεια αποφασίζουν να ερευνήσουν το παρελθόν του Παύλου. Την ίδια στιγμή ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Αντρέας Ιωάννου. Συντετριμμένος, ο Κλεάνθης αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια και εξαφανίζεται. Ο Νικόλαος επισκέπτεται τη Χριστίνα στη φυλακή για να τη μεταπείσει κι εκείνη του αποκαλύπτει ότι ο Παύλος την απειλεί με τη ζωή των παιδιών της. Εντωμεταξύ, ο Λούης ξυπνά από το κώμα και λέει στη Νότα ότι οι αδελφοί Παυλίδη τον εγκατέλειψαν και της ζητά να εκδικηθεί. Η Νότα διώχνει τις πόρνες από το σπίτι και καλεί τον Πέτρο και τον Στέφανο εκεί, ενώ ο Χάρης και ο Αργύρης αναζητούν απεγνωσμένα τον Κλεάνθη…