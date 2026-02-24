Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Ο Αντρέας αρχίζει να υποψιάζεται τις κινήσεις του Στέφανου και του Πέτρου

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Tετάρτη 25 Ιανουαρίου.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 70ο: Ο Γεράσιμος γνωρίζοντας το μυστικό του Παύλου, τον εκβιάζει ανοιχτά: απαιτεί από εκείνον να του μεταβιβάσει το Μαύρο Λιθάρι και να τον βοηθήσει να κερδίσει τη Δώρα, απειλώντας να αποκαλύψει ότι η Δώρα είναι κόρη του. Στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία αποκαλύπτει στον Ηλία ότι σ΄ έναν εφιάλτη της είδε στο πρόσωπο του βιαστή, το πρόσωπο του Παύλου. Παράλληλα, ο Χάρης, με τη βοήθεια του Νικόλαου, επισπεύδει το εκκλησιαστικό διαζύγιο, ζητώντας από τη Χλόη και τη Δώρα να καταθέσουν ως μάρτυρες για την ψυχική υγεία της Σοφίας. Η Χλόη εμπνευσμένη από το θάρρος του Χάρη, αποφασίζει να βάλει τέλος στον γάμο της με τον Πέτρο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δική της ευτυχία με τον Νικόλαο. Στο νεκροταφείο, η Χριστίνα ζητά συγχώρεση από τον Κλεάνθη και έρχεται απροσδόκητα κοντά με τη Σμαρώ, δείχνοντας ένα νέο, πιο σκληρό αλλά και πιο ειλικρινές πρόσωπο, όταν υπερασπίζεται και τις δύο απέναντι στα δηλητηριώδη σχόλια του κόσμου. Την ίδια ώρα, ο Αντρέας αρχίζει να υποψιάζεται επικίνδυνα τις κινήσεις του Στέφανου και του Πέτρου, ενώ η Δέσποινα μαθαίνει την αλήθεια για τη Δώρα και φοβάται πως ο Γεράσιμος παίζει με τη ζωή του. Στο ξενοδοχείο, η Ελένη και η Άννα, αγνοώντας τον Κυριάκο, τρώνε μαζί προκαλώντας την οργή του.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione