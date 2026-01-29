Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Ο πατήρ Νικόλαος ομολογεί ανοιχτά στην Χλόη τον έρωτά του

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Γεράσιμος συγκρούεται με τον Θόδωρο και αποφασίζει να πάει στη Στέρνα και να φέρει πίσω τη Δώρα. Η Αναστασία θυμώνει με τον Χάρη που της κράτησε κρυφό το ότι μετά την πτώση της από το σπρώξιμο της Σοφίας δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ο Πέτρος και ο Στέφανος συστήνουν τον Ιταλό μπράβο στον Κυριάκο, ως τον προμηθευτή αρωμάτων την Ειρήνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άγιος έρωτας – Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 58ο: Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Γεράσιμος συγκρούεται με τον Θόδωρο και αποφασίζει να πάει στη Στέρνα και να φέρει πίσω τη Δώρα. Η Αναστασία θυμώνει με τον Χάρη που της κράτησε κρυφό το ότι μετά την πτώση της από το σπρώξιμο της Σοφίας δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ο Πέτρος και ο Στέφανος συστήνουν τον Ιταλό μπράβο στον Κυριάκο, ως τον προμηθευτή αρωμάτων την Ειρήνης, ενώ ο Πέτρος ξεπερνά κάθε όριο ζηλοτυπίας απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος γνωρίζοντας για τις παρανομίες του, τον ξεμπροστιάζει ηθικά.

Ο Παύλος και η Δέσποινα δειπνούν μόνοι τους στο ξενοδοχείο, σε μια επικίνδυνη, «ευγενική» αναμέτρηση δύναμης. Την ίδια ώρα, η Χλόη πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου, εκείνος της ομολογεί ανοιχτά τον έρωτά του, κι οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, ενώ όλα γύρω τους μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione