Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Ο Παύλος παριστάνει στον Νικόλαο τον μετανοημένο, όμως ο παππάς αρνείται να του δώσει συγχώρεση

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθούν την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 65ο: Ο Κυριάκος καταρρέει μεθυσμένος στη σάλα του ξενοδοχείου προκαλώντας αναστάτωση και η Δέσποινα τον φροντίζει μέχρι να συνέλθει. Η Θάλεια, η Χλόη και ο Πέτρος καταφθάνουν ανήσυχοι και τον μεταφέρουν στο σπίτι, με τον Κυριάκο να αρνείται να εξηγήσει γιατί ήπιε τόσο. Την ίδια στιγμή, η Ελένη, προτείνει στην Άννα να φύγουν για πάντα από τη Στέρνα, όμως η Άννα αρνείται. Η Ελένη συντετριμμένη, μην έχοντας αλλού να στραφεί, καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Νικηφόρος, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρά της Μάρως να αντιμετωπίσει τον Βαζούρα, παλεύει με την ταραχή που γεννήθηκε στιγμιαία μέσα του για κείνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, ο Παύλος παριστάνει στον πατέρα Νικόλαο τον μετανοημένο, όμως ο πατέρας Νικόλαος αρνείται να του δώσει συγχώρεση όσο δεν παραδίδεται για τα εγκλήματά του στη χωροφυλακή. Παράλληλα, ο Χάρης παίρνει τη μεγάλη δικαίωση: το διαζύγιο του βγαίνει. Όμως αυτός δεν είναι το μόνο ευχάριστο για την οικογένεια Βαρελά… Άλλο ένα απρόσμενα καλό νέο έρχεται και για τη Χριστίνα.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione