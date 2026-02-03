Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Ο Πέτρος ζητά συγγνώμη από τη Χλόη και επιχειρεί να την ξανακερδίσει

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 04 Ιανουαρίου.

Ο Νικόλαος και η Χλόη μπαίνουν στο σπίτι και διακόπτουν τον χορό της Ελένης και της Άννας, προτού εμφανιστεί ο Κυριάκος. Ο Πέτρος ζητά συγγνώμη από τη Χλόη και επιχειρεί να την ξανακερδίσει – όμως το βλέμμα του προδίδει σκοτεινές προθέσεις.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 61ο: Ο Στέφανος δείχνει αγχωμένος για το νέο παράνομο φορτίο που ετοιμάζονται να παραλάβουν, καθώς η Ειρήνη σύντομα θα γνωρίσει τον "Λαμπρόπουλο".

Παράλληλα, η Δέσποινα συγκλονίζεται από την επιστροφή του Γεράσιμου, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να πάρει τη Δώρα πίσω στο Μαύρο Λιθάρι. Η Δέσποινα προσπαθεί να τον συγκρατήσει, αλλά εκείνος επιχειρεί να δει από κοντά τη μεγάλη του αγάπη, ακόμα κι αν είναι με τον Αργύρη. Την ίδια στιγμή, ο Νικηφόρος βρίσκει ίχνη της Αγγέλας στον οίκο ανοχής, αλλά ο Αντρέας ως από μηχανής Θεός καταφέρνει να τη φυγαδεύσει. Στο Δρομοκαΐτειο, ο Παύλος και η Θάλεια επιτρέπουν τελικά την ψυχανάλυση της Σοφίας και ο Παύλος ζητά να γνωρίσει την καθαρίστρια που η Σοφία μπερδεύει με την Πετρούλα, για να την ευχαριστήσει που της φέρεται τόσο καλά.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione