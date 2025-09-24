Άγιος έρωτας: Η funky selfie της Δανάης Παππά με τους συμπρωταγωνιστές της με αφορμή την πρεμιέρα του 2ου κύκλου

Πρεμιέρα έκανε απόψε στις 21:00 ο 2ος κύκλος της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, «Άγιος έρωτας» και η πρωταγωνίστρια της σειράς, Δανάη Παππά δημοσίευσε μία funky selfie με τους συμπρωταγωνιστές της.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, η Δανάη Παππά, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Γιώργος Καραμίχος και ο Μιχάλης Πανάδης πόζαραν στον φακό της τηλεοπτικής Χλόης του «Άγιου έρωτα» στα παρασκήνια της σειράς και αποκάλυψαν πόσο ωραία περνούν.

Η νεαρή ηθοποιός που κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μία χιουμοριστική φωτογραφία με τους συμπρωταγωνιστές της για να θυμίσει στους followers της ότι απόψε η σειρά επέστρεψε στον ALPHA με συναρπαστικές εξελίξεις.

Όπως βλέπουμε στο πρώτο επεισόδιο του «Άγιου έρωτα», η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της όμως ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση» θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρ’ όλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη.

Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα! Την ίδια στιγμή ένας παλιός γνώριμος καταφτάνει στη Στέρνα. Ο Αντρέας Ιωάννου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου και είναι σίγουρος για δύο πράγματα: ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο ένοχος και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα κάνει το λάθος.