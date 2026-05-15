Akyla ψηφίζει στη Eurovision η Λετονία – Ο γιος της Atvara είναι ο πιο μικρός θαυμαστής του και τραγουδάει Ferto

Λίγες ώρες πριν τον τελικό της Eurovision και μπορεί η Λετονία να μην είναι μεταξύ των 25 που θα διαγωνιστούν για το βραβείο, όμως απ’ ότι φαίνεται η Atvara που εκπροσώπησε τη χώρα της αλλά και ο μικρούλης γιος της ψηφίζουν Akyla.

Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα social media έχει γίνει viral με τον πιτσιρίκο να είναι στο αυτοκίνητο με τη μαμά του και να τραγουδάει το Ferto του Akyla ο οποίος θα διαγωνιστεί 6ος στη Eurovision.

Η Atvara η οποία κατά γενική ομολογία αδικήθηκε που δεν πέρασε στον τελικό της Eurovision συμμετείχε με το τραγούδι “Ēnā”.

Έχει σπουδάσει μουσική και είναι πολύ γνωστή στη χώρα της. Και όπως θα δείτε στο βίντεο μαμά και γιος διασκεδάζουν πάρα πολύ τραγουδώντας το τραγούδι του Akyla.

