Νίκος Υποφάντης: «Ήταν σοβαρό το πρόβλημα υγείας του γιου μου, βγήκα και μίλησα για να μην καταρρέει ο κόσμος, γιατί όλα παλεύονται»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» βρέθηκε ο Νίκος Υποφάντης, για μια συνέντευξη με τα όλα της, με την Αθηναϊδα Νέγκα, με τον δημοσιογράφο να κάνει λόγο για επαγγελματικά και προσωπικά θέματα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Νίκος Υποφάντης, μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο γιος του.

«Ήταν σοβαρό το πρόβλημα υγείας του γιου μου, αλλά πέρασε. Βγήκα και μίλησα για να μην καταρρέει ο κόσμος, γιατί όλα παλεύονται», είπε αρχικά ο Νίκος Υποφάντης.

«Ήταν 3,5 ετών! Όλα παλεύονται, όλα γίνονται, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η λέξη ζωή είναι πάνω απ’ όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αναθεωρείς τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα», πρόσθεσε.

Επίσης, στη συνέντευξή του, περιέγραψε ένα περιστατικό στην Ουκρανία όπου είχε βρεθεί τις πρώτες ημέρες του πολέμου και τον σημάδεψε.

«Ήθελα να πω ένα γεγονός που μου έτυχε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχω κατέβει στα πολωνοουκρανικά σύνορα, είναι το δεύτερο βράδυ του πολέμου και έχει ξεκινήσει το μεγάλο κύμα της προσφυγιάς. Μείον 17 βαθμούς, η αίσθηση μείον 24. Ζορίζονταν και οι ίδιοι οι Ουκρανοί που έρχονταν. Και ξαφνικά έρχεται μια μάνα με τα δύο πιτσιρίκια της. Έχω βγάλει τις βραδινές μεταδόσεις και μου αφήνει τα παιδιά της. Μου λέει, με σπαστά αγγλικά: “Φαίνεσαι καλός άνθρωπος, μου τα κρατάς;”.

Και μου αφήνει δύο παιδιά. Υπάρχει μια φωτογραφία που είμαι με δύο άγνωστα παιδάκια. Προσπαθώ να τους βρω φαγητό, να τα ζεστάνω. Η μανούλα τους έκανε ένα δίωρο για να έρθει, για να βρει τους δικούς της», εξομολογήθηκε ο Νίκος Υποφάντης.