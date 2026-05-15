Eurovision 2026 – Άκης Παυλόπουλος: «Η Antigoni ήρθε για να μείνει, το κορίτσι είναι πολύ δυνατό»

Η Antigoni, που εκπροσώπησε την Κύπρο έβαλε «φωτιά» με το «Jalla» στον χθεσινό Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 και πέρασε πανηγυρικά στον Μεγάλο Τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο με τον Άκη Παυλόπουλο να κάνει λόγο για ένα πολύ δυνατό κομμάτι.

Ο Άκης Παυλόπουλος και η Μάρω Καρούση σχολίασαν σήμερα (15/5/2026) στον αέρα της Πρώτης Εικόνας την εμφάνιση της Antigoni Buxton στη Eurovision.

Δείτε την εμφάνιση της Αντιγόνης:

«Δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου πάνω από την Αντιγόνη, να λέμε αλήθειες, λάμπει!», ανέφερε η Μάρω Καρούση.

Ο Άκης Παυλόπουλος είπε από την πλευρά του: «Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, θα ακουστεί πάρα πολύ στα clubs το καλοκαίρι, θα γίνεται… το έλα να δεις! Η Αντιγόνη ήρθε για να μείνει. Το κορίτσι είναι πολύ δυνατό».