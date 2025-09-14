Άγιος έρωτας – Spoiler: Η Χλόη τιμωρεί τον πατέρα Νικόλαο

Με συγκλονιστικό τρόπο πρόκειται να εξελιχθεί η σειρά «Άγιος έρωτας» που συνεχίζεται για 2η σεζόν στη συχνότητα του ALPHA και η ζωή των ηρώων θα ανατραπεί για πάντα. Η πρεμιέρα θα γίνει την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και υπόσχεται δυνατές τηλεοπτικές στιγμές.

Στα νέα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς του ALPHA, η Χλόη μαθαίνει με κάθε λεπτομέρεια όσα της έκρυβε εδώ και τόσο καιρό ο πατήρ Νικόλαος και αποφασίζει να τον τιμωρήσει βγάζοντας τον μία για πάντα από τη ζωή της, γεγονός που τον καταρρακώνει. Επίσης στον «Άγιο έρωτα» εισβάλλει και ένα νέο πρόσωπο, ο Ανδρέας Ιωάννου, που θα ταράξει τους πάντες και κυρίως τη Χριστίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο πατήρ Νικόλαος αρχίζει να αναρωτιέται αν είναι αν ήταν τύχη ή τιμωρία που είναι ζωντανός, ενώ η Χλόη παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της και δεν συγχωρεί κανέναν.

Εν τω μεταξύ κι άλλα νέα πρόσωπα έρχονται στην Στέρνα και κουβαλούν παλιές αμαρτίες. Ο Ανδρέας Ιωάννου κάνει την εμφάνισή του και οι ισορροπίες αλλάζουν για ακόμη μία φορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια μυστικά μιας ολόκληρης ζωής αποκαλύπτονται με τραγικές συνέπειες. Η Δώρα μαθαίνει την αληθινή ταυτότητα της μητέρας της, ενώ η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της. Ταυτόχρονα, ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο στενεύει όλο και περισσότερο και πολλοί είναι πια εκείνοι που επιθυμούν διακαώς να τον κάνουν να πληρώσει για τα εγκλήματά του.

Η σειρά θα προβάλλεται από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά,

Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione