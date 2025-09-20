Άγιος έρωτας – spoiler: Ο πατήρ Νικόλαος χαροπαλεύει

Δυναμικά ξεκινάει ο νέος 2ος κύκλος της δραματικής σειράς εποχής του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας», που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες από την πρώτη στιγμή και στα πρώτα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» που προβάλλεται από τον ALPHA, θα δούμε τον πατέρα Νικόλαο να χαροπαλεύει, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του περιοδικού «MyTV», καθώς τραυματίζεται σοβαρά από τη σφαίρα του Αργύρη.

Μόλις εκείνος πυροβολεί τον ιερέα, ο πατέρας Νικόλαος πέφτει αιμόφυρτος στο πάτωμα με την Χλόη να ουρλιάζει και να τρέχει στο πλευρό του. Ο ιερέας δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση» γλιτώνει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρ’ όλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Εκείνος, όμως, παρακαλεί τη Χλόη να τον συγχωρέσει αλλά εκείνη δείχνει αποφασισμένη να τον ξεγράψει από τη ζωή της για πάντα. Παράλληλα, η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη. Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα.

Ο πρώην της Χριστίνας επιστρέφει

Παράλληλα, ένας παλιός γνώριμος καταφτάνει στη Στέρνα. Ο Αντρέας Ιωάννου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου και είναι σίγουρος για δύο πράγματα: ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο ένοχος και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα κάνει το λάθος. Ο Αντρέας Ιωάννου, προκαλεί έμμεσα τον Παύλο λέγοντας του ότι έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του Κυριάκου, ενώ παράλληλα έρχεται στην επιφάνεια η σχέση που είχε κάποτε ο δικηγόρος με τη Χριστίνα.

Εν τω μεταξύ, η Ολυμπία μετά την εξομολόγησή της στη Δώρα και την αποκάλυψη πως είναι συγγενείς, της υπόσχεται πως θα μείνει για πάντα στο πλευρό της. Αποφασισμένη η Ολυμπία, ξεκαθαρίζει στον Παύλο τις προθέσεις της, ενώ η Μάρω ακούγοντας τυχαία ένα απόσπασμα της κουβέντας τους, καταλαβαίνει πως ο Παύλος είναι ο δολοφόνος της Κατρίν. Λίγο μετά και καθώς η Ολυμπία προσπαθεί να εξομολογηθεί στον Νικηφόρο όλα όσα γνωρίζει για την εμπλοκή του Παύλου στον φόνο της Κατρίν, ο Παύλος, με τη βοήθεια του Σωτήρη, καταφέρνει να τη σταματήσει και να την τρομοκρατήσει για ακόμη μία φορά. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο Κυριάκος, στη φυλακή, γνωρίζει τον Θάνο, έναν συγκρατούμενο που του δείχνει συμπάθεια και τον προειδοποιεί να μην εμπιστεύεται κανέναν.

Ο Παύλος στραγγαλίζει την Ολυμπία και σκηνοθετεί τον θάνατό της

Ο Αργύρης και η Χλόη, μετά από χρόνια πόνου, έρχονται πιο κοντά με αφορμή την αλήθεια για την κόρη τους, Ελευθερία, ενώ η Σμαρώ, που δεν αντέχει την ατιμωρησία των Μαρκόπουλων, προειδοποιεί τη Θάλεια πως θα της κάνουν μήνυση για αρπαγή ανηλίκου και παράνομη υιοθεσία. Μάλιστα εκείνη στην προσπάθειά της να αποσπάσει πληροφορίες από τη Θάλεια για το πού βρίσκεται η μικρή Ελευθερία, της ανακοινώνει την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον των Μαρκόπουλων. Όμως η Βιργινία καταφέρνει να τη μεταπείσει με ένα ισχυρό επιχείρημα. Η Πετρούλα τώρα, κατηγορεί τη Χλόη για την άδικη στάση της απέναντι στον Νικόλαο, την ίδια στιγμή που εκείνος βασανίζεται από τις ενοχές του. Λίγο αργότερα, ο Αργύρης πιέζει τον Νικόλαο να του αποκαλύψει πληροφορίες για την κόρη του, όμως μια απρόσμενη εξέλιξη εμποδίζει την πορεία της έρευνας. Από την άλλη ο Χάρης και η Αναστασία ονειρεύονται ένα κοινό μέλλον, όμως μια ξαφνική λιποθυμία της προκαλεί νέα ανησυχία.

Την επομένη, η παρουσία του Λάμπρου έξω από το σχολείο κάνει τον Παύλο να αναβάλλει τα σχέδιά του και να φύγει, αφήνοντας όμως μια απειλητική προειδοποίηση στην Ολυμπία ότι θα επιστρέψει. Παράλληλα, ο πατήρ Νικόλαος μετά τη σοκαριστική είδηση του θανάτου της Χρυσάνθης, αποφασίζει να πάει στο σπίτι της για να μάθει αν υπάρχει κάτι που μπορεί να άφησε πριν πεθάνει ώστε να τον βοηθήσει να μάθει περισσότερα για την «υιοθετημένη» Ελευθερία. Ο Ανδρέας στο μεταξύ, υποψιάζεται ότι ο Πέτρος είναι μπλεγμένος σε κάποια παρανομία και προσπαθεί να τον ψαρέψει ώστε να μάθει την αλήθεια. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Θάλεια συναντάει τη Χλόη στο νεκροταφείο, στον τάφο της Κατρίν και προσπαθεί για μια ακόμα φορά να ζητήσει να τη συγχωρέσει. Όμως η Χλόη κάνει σαφές πως η σχέση τους έχει τελειώσει οριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο Νικηφόρος μετά την ξαφνική αποχώρηση της Ολυμπίας από τον σταθμό της χωροφυλακής, αποφασίζει να πάει να τη βρει για να ολοκληρώσει την καταγγελία της εναντίον του Μαρκόπουλου. Όμως ο Παύλος είναι για μια ακόμη φορά ένα βήμα μπροστά! Όπως θα δούμε, πηγαίνει στο γραφείο της γυναίκας και την στραγγαλίζει. Η Ολυμπία βρίσκει τραγικό θάνατο με τον Παύλο, στη συνέχεια, να σκηνοθετεί τον θάνατό της έτσι ώστε να μην καταλάβει κανείς πως αυτός την έβγαλε από τη μέση…