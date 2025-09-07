Άγιος έρωτας: Τα πρώτα πλάνα από τον 2ο κύκλο από τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι και οι αποκαλύψεις

Στο γραφικό Γαλαξίδι βρέθηκαν πριν από λίγα εικοσιτετράωρα οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς «Άγιος έρωτας» για τα γυρίσματα του 2ου κύκλου που υπόσχεται να είναι ακόμα πιο συναρπαστικός.

Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει με δυνατά πάθη και υπόσχεται να δώσει απαντήσει σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα του πρώτου κύκλου.

Η περίφημη ναυτοπολιτεία υποδέχτηκε και πάλι τους ηθοποιούς για να «ντύσει» με την ομορφιά της την συναρπαστική εξέλιξη της ιστορίας. Στο γραφικό λιμάνι και τα σοκάκια, που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, ζωντανεύουν οι ήρωες που λατρέψαμε την προηγούμενη σεζόν.

«Είμαστε ξανά στο αγαπημένο μας Γαλαξίδι που είναι πια ο καμβάς της σειράς και έχει μπει μέσα στην καρδιά μας. Ξεκινάμε από εδώ γιατί είναι ένα μέρος το οποίο μας δένει και σαν ομάδα και πάντα φεύγουμε πολύ πιο συγκινημένοι ενωμένοι και γεμάτοι. Είμαστε εδώ για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν η οποία θα είναι ανατρεπτική και πολύ διαφορετική από την πρώτη. Έχουμε νέες αφίξεις ηθοποιών που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά, όπως ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά», δήλωσε ο σκηνοθέτης, που υπογράφει τη σειρά, Πιέρρος Ανδρακάκος, κάνοντας κάποιες σημαντικές αποκαλύψεις για τα όσα πρόκειται να δούμε στη συνέχεια της σειράς.

Το πρωταγωνιστικό καστ απαρτίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Μαρία Κατσανδρή, Καλλιρόη Μυριαγκού, Ηλίας Βαλάσης, Κώστας Κονταράτος, Τζένη Καζάκου και Αντιγόνη Μακρή.

Επίσης στη σειρά εντάσσονται ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά.