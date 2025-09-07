Media

Άγιος έρωτας: Τα πρώτα πλάνα από τον 2ο κύκλο από τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι και οι αποκαλύψεις

Οι εξελίξεις της νέας σεζόν υπόσχονται να καθηλώσουν τους τηλεθεατές
Ο Μιχάλης Πανάδης και η Δανάη Παππά
Ο Μιχάλης Πανάδης και η Δανάη Παππά

Στο γραφικό Γαλαξίδι βρέθηκαν πριν από λίγα εικοσιτετράωρα οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς «Άγιος έρωτας» για τα γυρίσματα του 2ου κύκλου που υπόσχεται να είναι ακόμα πιο συναρπαστικός.

Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει με δυνατά πάθη και υπόσχεται να δώσει απαντήσει σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα του πρώτου κύκλου. 

Η περίφημη ναυτοπολιτεία υποδέχτηκε και πάλι τους ηθοποιούς για να «ντύσει» με την ομορφιά της την συναρπαστική εξέλιξη της ιστορίας. Στο γραφικό λιμάνι και τα σοκάκια, που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, ζωντανεύουν οι ήρωες που λατρέψαμε την προηγούμενη σεζόν.

agios gyrismata
H Tζένη Καζάκου
agios gyrismata
Ο Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος και η Δανάη Παππά
agios gyrismata
Στα γυρίσματα της σειράς

agios gyrismata

«Είμαστε ξανά στο αγαπημένο μας Γαλαξίδι που είναι πια ο καμβάς της σειράς και έχει μπει μέσα στην καρδιά μας. Ξεκινάμε από εδώ γιατί είναι ένα μέρος το οποίο μας δένει και σαν ομάδα και πάντα φεύγουμε πολύ πιο συγκινημένοι ενωμένοι και γεμάτοι. Είμαστε εδώ για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν η οποία θα είναι ανατρεπτική και πολύ διαφορετική από την πρώτη. Έχουμε νέες αφίξεις ηθοποιών που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά, όπως ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά», δήλωσε ο σκηνοθέτης, που υπογράφει τη σειρά, Πιέρρος Ανδρακάκος, κάνοντας κάποιες σημαντικές αποκαλύψεις για τα όσα πρόκειται να δούμε στη συνέχεια της σειράς.

agios gyrismata
Σκηνή από τα γυρίσματα
agios gyrismata
Στο μαγευτικό Ναύπλιο ταξίδεψαν οι συντελεστές της σειράς

Το πρωταγωνιστικό καστ απαρτίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Μαρία Κατσανδρή, Καλλιρόη Μυριαγκού, Ηλίας Βαλάσης, Κώστας Κονταράτος, Τζένη Καζάκου και Αντιγόνη Μακρή.

Ο Μιχάλης Πανάδης και η Δανάη Παππά
Ο Μιχάλης Πανάδης και η Δανάη Παππά

Επίσης στη σειρά εντάσσονται ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
«Λίλο & Στιτς»: Διαθέσιμη για απόλαυση στο Disney+ η live action ταινία που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο box office
Η επανέκδοση της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων φέρνει νέα ενέργεια στην ξεκαρδιστική και συγκινητική ιστορία της μοναχικής Λίλο και του αντισυμβατικού, υιοθετημένου «κατοικίδιου» της, Στιτς
Lilo και Stitch
Newsit logo
Newsit logo