Άκης Παυλόπουλος – Δημήτρης Οικονόμου: Πρεμιέρα για την εκπομπή τους – «Έλιωσα στο sup»

Κατά την έναρξη της εκπομπής «Σήμερα», οι δύο οικοδεσπότες έκαναν το δικό τους χιούμορ για τις διακοπές που πέρασαν αυτόν τον ένα μήνα απουσίας αλλά και όσα προτίμησαν να κάνουν, προκειμένου να χαλαρώσουν
Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου

Από την πρώτη εκπομπή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, καλημέρισαν τους τηλεθεατές τους ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου το πρωί της Δευτέρας (25.08.2025).

Μετά από έναν ολόκληρο μήνα χαλάρωσης και ξεκούρασης, οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές, Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου, επέστρεψαν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ για να κρατήσουν και φέτος συντροφιά στο κοινό με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Κατά την έναρξη της εκπομπής «Σήμερα», οι δύο οικοδεσπότες έκαναν το δικό τους χιούμορ για τις διακοπές που πέρασαν αυτόν τον ένα μήνα απουσίας αλλά και όσα προτίμησαν να κάνουν, προκειμένου να χαλαρώσουν.

«Καλημέρα σας, κύριες και κύριοι. Ορίστε, φαγώθηκαν «πότε θα γυρίσετε;», «λείψατε τόσον καιρό». Πόσο καιρό λείψαμε δηλαδή; Μία σύντομη διακοπή και γυρίσαμε. Ορίστε, εδώ είμαστε πάλι. […] Καλή σεζόν να έχουμε», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Αυτά τα μηνύματα δεν είναι ωραία», σχολίασε από την πλευρά του χαριτολογώντας ο Άκης Παυλόπουλος, με τους δύο άντρες να παρατηρούν πως έχουν πάρει κάποια κιλά το καλοκαίρι.

«Έλιωσα στο sup… από “σ” μόνο sup… άντε και καμιά σαλάτα του σεφ. Έχω φωτογραφίες μπρούμυτα, ανάσκελα στο sup. Δεν άφησα στάση», συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος ο Άκης Παυλόπουλος.

«Ο άνθρωπος εδώ είχε υποσχεθεί περισσότερο σεξ πριν τις διακοπές», παρατήρησε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Ο Θάνος Ασκητής μας είχε δώσει κάποιες συμβουλές. Μας είχε πει: παιδιά, στις διακοπές: φαγητό, ποτό, ξεκούραση, ψάρεμα, σεξ. Τα πέντε. Από τα πέντε μόνο το ψάρεμα πήγε καλά», κατέληξε ο Άκης Παυλόπουλος, μπαίνοντας στη θεματολογία της πρώτης εκπομπής.

