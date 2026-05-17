Akylas: «Αυτό που έζησα ήταν μαγικό, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε, τα λέμε Αθήνα»

Μία ώρα πριν φύγει από η Βιέννη και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, ο Akylas σε ανάρτησή του στο Instagram ευχαρίστησε τον κόσμο και επαναλαμβάνοντας πολλές φορές για τη Eurovision πως «αυτό που έζησα είναι μαγικό».

Μέσα στο βίντεο ο Akylas μιλώντας μέσα από το ξενοδοχείο, όπου διέμεινε στη Βιέννη είπε αρχικά «λοιπόν είναι επτά η ώρα το πρωί, είμαι στη Βιέννη, σε μία ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήταν μαγικό.

Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε άλλες χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, στήσαμε το τουρ που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις. Χάος… Ήταν μαγικό όλο αυτό».

Δεν έκρυψε ο πως το αποτέλεσμα του προκάλεσε στενοχώρια και στάθηκε ιδιαίτερα στα μηνύματα αγάπης που του έστειλαν, τα οποία μετρίασαν την απογοήτευσή του. Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Βέβαια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στενοχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα, δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ γι’ αυτό γιατί μου γλύκαναν την καρδούλα. Όλη η ομάδα δούλεψε πολύ γι’ αυτό το πρότζεκτ, δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akylas(@akylas__)

Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει. Την ετοίμαζα παράλληλα με όλο αυτό που γινότανε», είπε ο Ακύλας. Πραγματικά ξανά ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη στήριξη και την αγάπη. Έπαθα ένα mental λίγο, έπαθα ένα… έτσι, πώς το λένε; Σύνδρομο εγκατάλειψης. Γιατί αφού είχα τρελό love bombing έτσι, τους τελευταίους μήνες, ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα ξαφνικά, μετά από αυτό. Ευχαριστώ που είστε εδώ».

Στο τέλος, είπε ο Akylas: «Αυτά. Τα λέμε Αθήνα. Ανυπομονώ να γυρίσω, να πάω στο σπιτάκι μου, να πάω στο γατούλη μου… μου ‘χει λείψει το κρεβατάκι μου. Βέβαια πραγματικά περάσαμε πανέμορφα αυτές τις δυο βδομάδες εδώ πέρα… Πολλή δουλειά, αλλά ήτανε μια απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους γι’ αυτό που με… κάνατε να ζήσω. Σας φιλώ. Και τα λέμε… θα ανεβάσω TikTok σε καμιά ώρα ξανά να προμοτάρω το άλμπουμ μου, οπότε δεν τα λέμε πολύ αργά, μην αγχώνεστε, καλά είμαι!».

Με το κομμάτι Ferto ο τραγουδιστής βρέθηκε στη δέκατη θέση, έχοντας συγκεντρώσει 220 βαθμούς από κοινό και επιτροπές