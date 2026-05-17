Από ήλιο σε ήλιο – επόμενα επεισόδια: Η Κατερινέτα μαθαίνει ότι είναι έγκυος στο παιδί του Μανώλη

Ντάνη Γιαννακοπούλου Κίμων Κουρής
Η Ντάνη Γιαννακοπούλου και ο Κίμων Κουρής
Άκρως ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Τα επόμενα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 04 έως την Τετάρτη 06 Μαΐου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Κατερινέτα μαθαίνει από τον γιατρό ότι είναι έγκυος στο παιδί του Μανώλη και πανικοβάλλεται. Προσπαθεί να το κρύψει τόσο από τον Περσέα όσο και από τον Μανώλη. Ο Γιάννης δυσκολεύεται να ξεχρεώσει τη βάρκα του Γαβρίλη, κι εκείνος τον πιέζει ασφυκτικά. Ο Περσέας ψυχραίνεται με τον Μανώλη, καθώς γίνεται «έμπιστος» του Δρακούλη, κάτι που δεν αρέσει ούτε στην Κατερινέτα.

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 18 Μαΐου

Επεισόδιο 33ο: Ο Γιάννης δραπετεύει από την αποθήκη με τη βοήθεια της Ειρήνης και ο Γαβρίλης την επιπλήττει. Την ίδια ώρα, η Ανδρομέδα, που έχει επισκεφτεί τα μεταλλεία, λιποθυμά στα χέρια του Γκέοργκ και ο Περσέας της κάνει ζήλιες. Σκηνή ζήλιας κάνει και ο Γερακάρης στη Μαργαρίτα, που τη διώχνει. Η Ταξιαρχούλα ανακαλύπτει ότι ο Μιχάλης ο Λαγός ρίχνει κρυφά τσίπουρο στο νερό της για να διευκολύνει τις εξόδους της Ανδρομέδας και συγκρούεται μαζί του. Ο Περσέας αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Σπέρα που φεύγει για σπουδές στην Αλεξάνδρεια και συγχρόνως όλη η Σέριφος αποχαιρετά τον Εμίλ Γκρόμαν που φεύγει από τη ζωή…

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδιο 34ο:  Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Εμίλ Γκρόμαν, ο Γκέοργκ ετοιμάζεται να αρραβωνιαστεί μια πλούσια Αθηναία. Μόλις το μαθαίνει ο Δρακούλης, εξοργίζεται. Η Κατερινέτα μαθαίνει από τον γιατρό ότι είναι έγκυος στο παιδί του Μανώλη και πανικοβάλλεται. Προσπαθεί να το κρύψει τόσο από τον Περσέα όσο και από τον Μανώλη. Ο Γιάννης δυσκολεύεται να ξεχρεώσει τη βάρκα του Γαβρίλη, κι εκείνος τον πιέζει ασφυκτικά. Ο Περσέας ψυχραίνεται με τον Μανώλη, καθώς γίνεται «έμπιστος» του Δρακούλη, κάτι που δεν αρέσει ούτε στην Κατερινέτα. Η Κλάρα επιπλήττει τον Γκέοργκ για τη σχέση του με την ιερόδουλη, ενώ ο Δρακούλης στέλνει ανθρώπους να πάρουν διά της βίας το χωράφι της Μαργαρίτας. Εκείνη, μέσα στην απελπισία της, δεν διστάζει να θέσει τους εργάτες σε θανάσιμο κίνδυνο…

Από ήλιο σε ήλιο –  Τετάρτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 35ο: Ο Δρακούλης προσεγγίζει τον Γερακάρη και του ζητά μια «εκδούλευση», προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα το χωράφι της Μαργαρίτας. Ο Βασίλης δεν αντέχει να εργάζεται άλλο στα μεταλλεία και παραιτείται, ενώ η Καλλιόπη τον πείθει να δουλέψουν μαζί στα χωράφια του Κονόμου. Η Κατερινέτα προσπαθεί μάταια να διακόψει την εγκυμοσύνη της με το βοτάνι μιας γερόντισσας. Η Λότε παθαίνει επιληπτική κρίση, διαταράσσοντας την όμορφη ατμόσφαιρα στους αρραβώνες του Γκέοργκ με τη Μίνα. Ο Περσέας έρχεται σε ανοιχτή ρήξη με τον Μανώλη, καθώς οι εργάτες τον θεωρούν προδότη και άνθρωπο του Δρακούλη. Ο Γερακάρης μαθαίνει ότι ο Γιάννης είναι εκείνος που στηρίζει οικονομικά τον Γαβρίλη, ενώ η Κατερινέτα παίρνει τελικά τη μεγάλη απόφαση για την εγκυμοσύνη της…

Συντελεστές

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης

