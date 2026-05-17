Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Η Πόπη Μπουτζούκα επιστρέφει στη ζωή του Σάββα και η Λυδία εξοργίζεται

Εξελίξεις στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν την Πέμπτη 21 Μαΐου και την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 21:00 το βράδυ.

Η Πόπη Μπουτζούκα κάνει ξανά την εμφάνισή της στη ζωή του Σάββα, παίρνοντας μετάθεση στο ίδιο υποκατάστημα μ’ εκείνον. Αυτό προκαλεί αμέσως τον εκνευρισμό της Λυδίας που όμως βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο της Αλεξάνδρας. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σόι σου: Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 47: «Μέλι – γάλα» – Η Πόπη Μπουτζούκα κάνει ξανά την εμφάνισή της στη ζωή του Σάββα, παίρνοντας μετάθεση στο ίδιο υποκατάστημα μ’ εκείνον. Αυτό προκαλεί αμέσως τον εκνευρισμό της Λυδίας που όμως βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο της Αλεξάνδρας. Όταν η Πόπη ζητάει απ’ το Σάββα να βρεθούν, έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπη με όλο του το… Σόι, οι ανατροπές όμως δεν τελειώνουν εκεί καθώς η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει μέσω της Πόπης έναν μεγάλο της θαυμαστή… τον κύριο Μπουτζούκα! Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα με τον πατέρα της Πόπης και που κολλάνε κάτι κούτες με αυγά και γιαούρτια που φτάνουν στο σπίτι των Τριαντάφυλλων;

Το σόι σου: Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 48: «Η χήρα το ‘σκασε» – Ο Βαγγέλης γυρνάει καταχαρούμενος στο σπίτι με την ξαδέρφη του, Κικίτσα, που συνάντησε τυχαία. Η Κικίτσα είναι μια στρυφνή χήρα, που, όπως ισχυρίζεται, ήρθε από τη Μεσσήνη, για να φροντίσει μια εγχειρισμένη κοντοχωριανή της, ως αποκλειστική. Μαζί της φέρνει στο Χαμπέικο, τον Μπάμπη, έναν κύριο που συστήνει ως μακρινό ξάδελφο. Όμως η αλήθεια απέχει πολύ από αυτά, όπως μαρτυρούν τα ρομαντικά μηνύματα που ανταλλάσσουν Κικίτσα και Μπάμπης… Μόνο η Αλίνα και ο Διονύσης καταλαβαίνουν πως η θεία κάτι κρύβει, μιας και προδίδεται από ένα… αμυγδαλέλαιο, που αγοράζει από εκείνους. Πόσο θα κρατηθεί κρυφό το ειδύλλιο της “ορκισμένης χήρας”; Και πώς θα αντιδράσουν οι Χαμπέοι όταν αποκαλυφθούν τα ψέματα της Κικίτσας;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα