Eurovision: Ο πανηγυρισμός του Δημήτρη Κοντόπουλου μετά τη νίκη της Dara – «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος»

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος μετά από πολλές συμμετοχές τόσο με την Ελλάδα όσο και με άλλες χώρες σε προηγούμενες Eurovision, κατάφερε να το σηκώσει φέτος με την συμμετοχή της Βουλγαρίας και την Dara.

Μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη Eurovision, o Δημήτρης Κοντόπουλος ένας από τους δημιουργούς του κομματιού της Βουλγαρίας είπε πως «είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, τα συναισθήματα μου είναι αυτή τη στιγμή… εν βρασμώ».

Έξαλλα πανηγύρισε ο Έλληνας συνθέτης στο άκουσμα του τελικού αποτελέσματος στις βαθμολογίες του κοινού. Με τη φετινή βουλγαρική συμμετοχή, ο Έλληνας δημιουργός επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της Eurovision, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο «δυνατά χαρτιά» της ευρωπαϊκής pop παραγωγής.

Ελληνικό άρωμα είχε η ομάδα της Βουλγαρίας μιας και στα φωνητικά ήταν η Βικτώρια Χαλκίτη και και στα social media manager, ο Τίμος Ηλίας.

Οι μεγάλες επιτυχίες του Έλληνα συνθέτη στη Eurovision

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, τον δημιουργό που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες θεωρείται από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του διαγωνισμού. Ο γνωστός συνθέτης και παραγωγός συμμετέχει στη δημιουργία του τραγουδιού «Bangaranga», με το οποίο η Dara εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στη φετινή Eurovision. Το κομμάτι συνδυάζει βαλκανικούς ήχους με σύγχρονη pop παραγωγή και ήδη έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους fans του διαγωνισμού.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος δεν είναι, όμως, ένα νέο πρόσωπο για τη Eurovision. Αντίθετα, θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς στην ιστορία του θεσμού, έχοντας υπογράψει συμμετοχές για πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και η Μολδαβία.

Το όνομά του συνδέθηκε έντονα με την ελληνική παρουσία στον διαγωνισμό μέσα από τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως το «This Is Our Night» του Σάκης Ρουβάς το 2009, αλλά και το «Last Dance» της Stefania το 2021.

Παράλληλα, ο Κοντόπουλος έχει βρεθεί πίσω και από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές της σύγχρονης Eurovision, όπως το «You’re The Only One» και το «Scream» του Sergey Lazarev, συμμετοχές που ξεχώρισαν για τη σκηνική τους παρουσία και τη διεθνή απήχηση.

Πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Eurovision, ο Δημήτρης Κοντόπουλος είχε ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στην ελληνική pop σκηνή, συνεργαζόμενος με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Έλενα Παπαρίζου, η Άννα Βίσση και ο Σάκης Ρουβάς.