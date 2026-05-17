Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει να διεκδικήσει την επιμέλεια της μικρής Αιμιλίας

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από τη Δευτέρα 18 έως την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 23:00.

Η Αλεξάνδρα βρίσκει το όπλο της Χριστιάνας. Μία άτυχη στιγμή τού Μανώλη εκθέτει σοβαρά την Αμαλία. Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει να διεκδικήσει την επιμέλεια της μικρής Αιμιλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γη της ελιάς – Δευτέρα 18 Mαΐου

Επεισόδιο 122ο: Η Δάφνη παθαίνει αλλεργικό σοκ κι ο Παυλής τρέμει μην της συμβεί τίποτα χειρότερο. Η Μαργαρίτα βγαίνει για φαγητό με τον Λεωνίδα και συνειδητοποιεί πόσο πολύ απολαμβάνει την παρέα του. Οι καβγάδες ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και την Ισμήνη συνεχίζονται και η Χάιδω με την Αριάδνη προσπαθούν να τη συνετίσουν. Ο Κωνσταντίνος, από την άλλη, δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει με τη Φρύνη, αλλά ανησυχεί για την Αιμιλία, καθώς θεωρεί ότι η Ισμήνη την παραμελεί. Η Αλεξάνδρα δίνει εντολή σε ιδιωτικό ντετέκτιβ να βρει στοιχεία για τον Ορέστη και τον περίγυρό του στην Ιταλία. Ο Μανώλης κάνει έκπληξη στην Αμαλία κι εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά της. Η Αριάδνη μαθαίνει ότι η Μυρτώ φαντασιώνεται τον Γιώργη και γίνεται έξαλλη. Ο Κωνσταντίνος δηλώνει στον Λυκούργο πως θα παλέψει για να πάρει την επιμέλεια της Αιμιλίας από την Ισμήνη. Η Αλεξάνδρα, θορυβημένη από όσα της είπε ο Μιχάλης, ψάχνει τα πράγματα της Χριστιάνας κι εντοπίζει ένα όπλο.

Γη της ελιάς – Τρίτη 19 Mαΐου

Επεισόδιο 123ο: Ο Κωνσταντίνος εξηγεί στον Λυκούργο τα επιχειρήματά του για να πάρει την επιμέλεια της Αιμιλίας από την Ισμήνη. Ο Λυκούργος προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη, γιατί ξέρει ότι, αν γίνει και αυτό, θα είναι το τελευταίο χτύπημα για την Ισμήνη. Στο μεταξύ, η Αλεξάνδρα είναι πολύ ταραγμένη με το όπλο που βρήκε στην ντουλάπα της Χριστιάνας. Έτσι, αποφασίζει να το κρύψει και συμφωνούν με την Ερωφίλη να μην πουν τίποτα σε κανέναν και να περιμένουν την αντίδραση της Χριστιάνας όταν ανακαλύψει ότι το όπλο δεν βρίσκεται εκεί που το έκρυψε. Η Αριάδνη, σε έξαλλη κατάσταση, πηγαίνει στο Τμήμα και ξεφτιλίζει τη Μυρτώ μπροστά σε όλους. Ο Κωνσταντίνος καταφέρνει να πείσει τη Φρύνη να μετακομίσει στο καινούργιο του σπίτι. Ο Μανώλης, εντελώς τυχαία, αντιλαμβάνεται πως όσο βρίσκεται στη Μάνη, ο Στράτος τον παρακολουθεί. Η Δάφνη βγαίνει από το νοσοκομείο και ο Παυλής τη φροντίζει στο σπίτι με συγκινητικό τρόπο. Η Αμαλία παραλαμβάνει ένα δέμα με αρχαία από τον Αντώνη, αλλά ο Μανώλης κάνει μια αστοχία που κοστίζει πολύ ακριβά, καθώς η Αμαλία καλείται να δώσει εξηγήσεις. Ο Λυκούργος ξαφνιάζεται όταν η Ισμήνη παραλαμβάνει αγωγή από τον Κωνσταντίνο όπου ζητάει να κηρυχθεί ανίκανη για την επιμέλεια της Αιμιλίας.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 20 Mαΐου

Επεισόδιο 124ο: Η ζημιά που προκάλεσε, άθελά του, ο Μανώλης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Αμαλία, η οποία έρχεται σε ρήξη με τον Αντώνη. Ο Λεωνίδας και η Μαργαρίτα πηγαίνουν για φαγητό στην ταβέρνα, αλλά για κακή τους τύχη, ο λάθος άνθρωπος τους βλέπει μαζί. Ο Παρασκευάς στήνει ίντριγκα για να φέρει πιο κοντά την Ισμήνη και τον Μιχάλη. Η πρώτη συνάντηση, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο είχε υπολογίσει. Ο Μανώλης, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, λέει για πρώτη φορά «σ’ αγαπώ» στην Αμαλία. Εκείνη, με τη σειρά της, βρίσκει έναν αντισυμβατικό τρόπο για να του δείξει τι πραγματικά αισθάνεται, αφήνοντάς τον άφωνο. Η Ισμήνη επιστρέφει στο ανθοπωλείο και, προς έκπληξη της Φρύνης, της ζητάει μια μεγάλη χάρη. Η Αλεξάνδρα ζητά τη βοήθειά του Παυλή, με τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί το μυστικό της Χριστιάνας. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος, ο αστυνόμος, κάνει μια ανακάλυψη καθοριστικής σημασίας στο γραφείο της Μαρουσώς και τα στοιχεία που βρίσκει εκεί την ενοχοποιούν ακόμα περισσότερο. Η Αναστασία μαθαίνει ότι η Μαργαρίτα κι ο Λεωνίδας βγήκαν ραντεβού και η έκφραση στο πρόσωπό της τα λέει όλα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γη της ελιάς – Πέμπτη 21 Mαΐου

Επεισόδιο 125ο: Η Αναστασία σοκάρεται από όσα της είπε η Χρυσούλα, δεν γυρίζει στο σπίτι και πηγαίνει στην Άννα ζητώντας της να τη φιλοξενήσει. Στο μεταξύ, όσο περνούν οι ώρες, η Αθηνά, η Μαργαρίτα και ο Τζον ανησυχούν για την εξαφάνιση της Αναστασίας και καλούν την Αστυνομία. Ο Λυκούργος δεν ξέρει τι να πει στην Ισμήνη και νιώθει τύψεις για το ψέμα που έχει στήσει με τον Κωνσταντίνο, προκειμένου να την αναγκάσει να περιορίσει τον παρορμητισμό της και να ησυχάσουν τα πράγματα. Στο μεταξύ, η Ισμήνη καβγαδίζει, για μία ακόμη φορά, με τον Μιχάλη. Η Χριστιάνα παρατηρεί ότι το όπλο λείπει από το σημείο που το είχε κρύψει και η σκέψη ότι κάποιος από την οικογένειά της μπορεί να το βρήκε, την τρομοκρατεί. Ο Στάθης πηγαίνει να πάρει τις εξετάσεις του και βρίσκει τον Στέφανο πολύ προβληματισμένο με τα αποτελέσματα. Ο Στέφανος τον παραπέμπει σε άλλο γιατρό για ειδικές εξετάσεις και ο Στάθης θορυβείται. Η Κούλα και ο Λεοντιάδης παντρεύονται στο Δημαρχείο. Ο Τζον βρίσκει την Αναστασία στο σπίτι της Άννας και μαθαίνει τι έχει συμβεί.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA