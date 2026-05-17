Τηλεθέαση ρεκόρ με 83,8% έκανε ο τελικός της Eurovision – Στο 74,8% όταν βγήκε ο Akylas

Σάρωσε σε τηλεθέαση ο τελικός της Eurovision 2026 το βράδυ του Σαββάτου (16.05.2026), με τη Βουλγαρία να αναδεικνύεται η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού και την 27χρονη Dara.

Η τελική βραδιά της Eurovision διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ της τελευταίας εικοσαετίας στην ΕΡΤ1, καθηλώνοντας τους τηλεθεατές στους δέκτες τους. Η διοργάνωση κυριάρχησε στην prime time, φτάνοντας μέχρι και το εντυπωσιακό 83,8% στο δυναμικό κοινό κατά την ανακοίνωση του νικητή, ενώ ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 72,1% στο δυναμικό κοινό και 69,6% στο γενικό.

Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης

Τέταρτο εμφάνισης Ακύλα: 74,8% στο δυναμικό κοινό, 68,6% στο σύνολο του κοινού 

Τέταρτο ανακοίνωσης νικητή:  82,6% στο σύνολο του κοινού, 83,8% στο δυναμικό κοινό

Δυναμικό κοινό: 72,1%

Γενικό σύνολο: 69,6%

Το απόλυτο ρεκόρ σε βραδιά Eurovision κρατάει ακόμα η Άννα Βίσση από το 2006 και τον τελικό της Αθήνας, ο οποίος είχε σημειώσει μέσο όρο 82,6% στο σύνολο του κοινού. Στην αμέσως επόμενη θέση, βρίσκουμε την Έλενα Παπαρίζου το 2005 με μέσο όρο 82,3%.

Τα τελευταία χρόνια, τα υψηλότερα ποσοστά σε τελικό Eurovision είχε σημείωσε η Klavdia το 2025, που είχε μέσο όρο 73,3% στο δυναμικό και 70,9% στο γενικό. Αμέσως μετά, ακολουθεί η Μαρίνα Σάττι το 2024 με μέσο όρο 71,6% στο δυναμικό και 68,6% στο γενικό.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

