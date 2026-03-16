Akylas: O Εσθονός ράπερ Jyrise διασκεύασε το «Ferto» που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision

Πριν ο Akylas ανέβει στη σκηνή της φετινής Eurovision το τραγούδι του, με τίτλο «Ferto», «άνοιξε τα φτερά του» για διεθνή καριέρα. Όπως έγινε γνωστό, ο Εσθονός ράπερ, Jyrise, διασκεύασε το κομμάτι και έχει το βίντεο του τραγουδιού ήδη 14 χιλιάδες προβολές μέσα σε 3 ημέρες.

Ο Jyrise ανέβασε στο Youtube το δικό του «Ferto» Παρασκευή (13.03.2026), ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές του, ενώ ο Akylas συνεχίζει να ανεβάζει στα social media διάφορα βίντεο που με τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στην Eurovision.

Τα σχόλια κάτω από την εσθονική version του τραγουδιού είναι αρκετά θετικά, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι προτιμούν τον Akyla και τους original στίχους.

«Τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά για μένα και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικά. Σας αγαπώ όλους. Συγγνώμη ξανά αν δεν έχω απαντήσει σε κάποιους από εσάς ακόμη. Προσπαθώ να τα δω όλα.

Έχω δει πολλά από τα μηνύματά σας, ακόμη κι αν δεν έχω απαντήσει. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα διαβάσω όλα. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη. Σημαίνει πραγματικά τα πάντα για μένα», ανέφερε πρόσφατα ο Akylas στους θαυμαστές τους, μέσω μίας ανάρτησής του.