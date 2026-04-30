Κωνσταντίνος Βασάλος: Τη Σίσσυ Χρηστίδου δεν την αφήνω ποτέ, τι είμαι, τρελός;

O Kωνσταντίνος Βασάλος παραχώρησε νέες δηλώσεις και αποκάλυψε ότι δεν έχει σκοπό να φύγει από το πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου, με την οποία συνεργάζεται εδώ και χρόνια στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο συνεργάτης της λαμπερής παρουσιάστρια του MEGA μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και παραδέχτηκε – μεταξύ άλλων – ότι η ενασχόλησή του με τα social media του αποφέρει περισσότερο κέρδος από ό,τι η τηλεόραση. Τα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος για τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου και το Youtube προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το YouTube δε θα το δούμε στην τηλεόραση, γιατί δεν υπάρχει χώρος για το YouTube στην τηλεόραση. Όπου υπάρχει ψωμί… πάω. Τι να κάνω;», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Στην ερώτηση αν θα άφηνε τη θέση του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η απάντηση του Κωνσταντίνου Βασάλου ήταν: «Τη Σίσσυ Χρηστίδου δεν την αφήνω ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Τι είμαι, τρελός;».

«Τα social πληρώνουν καλά», παραδέχτηκε αμέσως μετά απαντώντας αν είναι καλύτερα τα χρήματα που βγάζει από το διαδίκτυο ή την τηλεόραση.