Akylas: «Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να σας κάνω όλους περήφανους»

Ευγνώμων δηλώνει ο Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026, και υπόσχεται ότι θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να κάνει την χώρα μας περήφανη.

Ο τραγουδιστής Akylas ο οποίος βγήκε νικητής στον εθνικό τελικό Sing for Greece και βρίσκεται λίγες εβδομάδες μακριά από την Eurovision μίλησε στο «Buongiorno», λίγο πριν ταξιδέψει για Βελιγράδι όπου και θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της Σερβίας.

Ο Akylas αρχικά ρωτήθηκε για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού του «Ferto» το οποίο φέρεται πως γυρίστηκε ήδη. «Πού τα ξέρετε εσείς αυτά; Εγώ δεν ξέρω τίποτα», απάντησε στους δημοσιογράφους. Για το γεγονός ότι τα στοιχήματα τον δείχνουν ως φαβορί παραδέχτηκε ότι: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευγνώμων για τον κόσμο που με έχει στηρίξει τόσο καιρό και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό πραγματικά, να σας κάνω όλους περήφανους. Προσπαθώ να μη βλέπω τα στοιχήματα».

Όσον αφορά στην εμφάνισή του στον εθνικό τελικό της Σερβίας, δήλωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ανυπομονώ. Τρέλα, χαμός, πανικός».

Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε μέσα από βίντεο στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης στο Instagram, ότι ο 27χρονος θα εμφανιστεί στο Pesma Za Evroviziju το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και θα ερμηνεύσει ξανά το τραγούδι του στην τηλεόραση.

Ο Akylas αναφέρει στο βίντεο: «Γειά σου Σερβία. Είμαι ο Akylas από την Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα σας ανακοινώσω κάποια τέλεια νέα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RTS | Eurovision Song Serbia (@eurovisionserbia_official)

Θα σας δω το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου στον εθνικό τελικό PZE 2026. Ας τραγουδήσουμε μαζί το τραγούδι μου για την Eurovision “Ferto”. Ανυπομονώ».