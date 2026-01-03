Αλεξάνδρα Ούστα: Πήγα σε ψυχολόγο επειδή αναρωτιόμουν γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά

Η Αλεξάνδρα Ούστα έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον Γιάννη Σαρακατσάνη που σήμερα είναι 5 ετών, ωστόσο, όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «On Time», για χρόνια αντιδρούσε στην ιδέα του να γίνει μητέρα.

Κάποια στιγμή αποφάσισε να επισκεφθεί έναν ψυχολόγο προκειμένου να δει από που πηγάζει αυτή η άρνηση για τη μητρότητα. Όπως λέει η Αλεξάνδρα Ούστα, εντόπισε την «πηγή» και αποφάσισε να αλλάξει φιλοσοφία.

Η ηθοποιός υπήρξε η τελευταία σύντροφος της ζωής του Σάκη Μπουλά. Το 2016 παντρεύτηκε τον επίσης ηθοποιό Γιάννη Σαρακατσάνη, με τον οποίο απέκτησε έναν γιό, τον Αύγουστο, που γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Μιλάς για τα πρώτα χρόνια της ξαφνικής μεγάλης δημοσιότητας που απέκτησες με τη σειρά “Η ώρα η καλή”;

Ναι, από εκεί και πέρα, τα πρώτα δέκα χρόνια που βγήκα στο χώρο. Ξαφνικά ήμουν στο επίκεντρο λόγω της τηλεόρασης και με κοιτούσαν όλοι. Αυτό λοιπόν μου προκάλεσε κάποιο άγχος και το έλυσα με “ταβανoθεραπεία”, γιατί ακόμα δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να κάνω ψυχοθεραπεία. Αργότερα, με τη βοήθεια επαγγελματιών ψυχικής υγείας, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχω ξεπεράσει. Δηλαδή, πλέον, μου είναι ξεκάθαρο ότι θα πάω κάπου, θα περάσω καλά, έχω και τον Γιάννη πολλές φορές μαζί, αν χρειάζεται να βρεθούμε επαγγελματικά κάπου.

Αυτό ήταν που σε οδήγησε στον ψυχολόγο; Ή και κάποιο άλλο “αγκάθι” που σε ταλαιπωρούσε;

Εγώ εκεί πήγα γιατί αναρωτιόμουν γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Και αφού ήμασταν με τον Γιάννη μαζί και πολύ καλά, κάποια στιγμή τέθηκε το ζήτημα αν θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Οπότε, επειδή είχα μια αντίσταση σε αυτό, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και επειδή τα χρόνια περνούσαν, ήθελα να ξεκαθαρίσω το λόγο που με κρατούσε μακριά από αυτό.

Από τη στιγμή που έκανες ψυχοθεραπεία το έλυσες αυτό μέσα σου;

Ναι, γιατί στην πραγματικότητα ήταν άλλοι παράγοντες που με οδήγησαν στο να αντιστέκομαι στο θέμα της απόκτησης παιδιών. Οπότε, από τη στιγμή που αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια, εγώ ορίζω το πώς θα συνεχίσω. Κι ευτυχώς, δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθε στη ζωή ο Αύγουστος.