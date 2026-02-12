Media

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Πάντα κρατάω τα καλά από μια σχέση, αυτό σημαίνει πραγματικός πολιτισμός

«Όταν μία αγάπη υπήρξε κάποτε, δεν μπορεί να έχει φύγει», διευκρινίζει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου / NDP Photo / Φωτογραφία Ανδρέας Νικολαρέας

Για την προσωπική της ζωή και για τον τρόπο με τον οποίο έχει διατηρήσει εξαιρετική σχέση με πρώην συντρόφους της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο.

«Δεν έχω σύντροφο. Αλλά έτσι κι αλλιώς κανένας σύντροφος μου δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση μου για όποια καλλιτεχνική μου επιλογή. Κάνω μία τελείως διαφορετική εργασία, δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Μπαίνω στις ζωές κάποιων άλλων προσώπων και η εξωτερική αλλαγή είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να μου συμβεί», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στη συνέντευξη που παραχώρησε.

Σκέφτομαι ότι είσαι από τις ελάχιστες γυναίκες που γνωρίζω οι οποίες διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τους πρώην τους, συντρόφους ή συζύγους.

Μα, ναι, φυσικά. Όταν μια αγάπη υπήρξε κάποτε, δεν μπορεί να έχει φύγει. Ίσως έχει μετατοπιστεί, έχει πάει κάπου αλλού, αλλά εγώ πάντα κρατάω τα καλά από μια σχέση.

Πως τα καταφέρνεις; Χρειάζεται κάποιου είδους ταλέντο.

Τέτοιο ταλέντο πρέπει να έχουν και οι πρώην σύντροφοι μου. Αυτό σημαίνει πραγματικός πολιτισμός στις σχέσεις. Η διαχείριση πρέπει να υπάρξει και από τις δυο πλευρές, δεν μπορεί να είναι μονομερής.

Media
