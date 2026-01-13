Αλεξάνδρα Τσόλκα για τέλος εκπομπής Ελένης Τσολάκη: «Όλο αυτό μου “κλωτσάει” ως κάτι πολύ βεβιασμένο και παράδοξο»

«Παρακολουθούσα την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη πέρυσι, δεν πρόσεξα κάποια διαφορά για τους “Weekenders”», δήλωσε η Αλεξάνδρα Τσόλκα σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και την Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε η Αλεξάνδρα Τσόλκα και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (13.01.2026). Η δημοσιογράφος απάντησε, μεταξύ άλλων, για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, την Ιωάννα Μαλέσκου, την Ελένη Τσολάκη και τον Δημήτρη Πανόπουλο.

«Αυτά είναι “ω καιροί, ω ήθη”, o tempora, o mores. Αλλάζουν τα πράγματα. Κάπου εμένα η ένστασή μου είναι η εξής: Οι ίδιοι άνθρωποι που πήραν την Ελένη Τσολάκη και δεν άλλαξε τίποτα τον Αύγουστο, οι ίδιοι άνθρωποι αποφάσισαν τον Δεκέμβριο», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Τσόλκα.

Η Αλεξάνδρα Τσόλκα είπε στη συνέχεια: «Δηλαδή κάπου όλο αυτό μου “κλωτσάει” ως κάτι πολύ βεβιασμένο και παράδοξο. Αμφισβητώ και βάζω και ερωτηματικό στα κριτήρια όλων, λοιπόν. Από κει και πέρα, τι αλλάζουμε; Κάτι δεν μας βγήκε όπως θέλαμε και τι αλλάζουμε;

Το χρώμα μαλλιών της παρουσιάστριας; Αν θα είναι ξανθιά ή μελαχρινή; Όλο το άλλο μένει το ίδιο και το μόνο μας θέμα είναι τι γίνεται με την παρουσιάστρια; Κάπου όλα αυτά μου κάνουν περίεργα και βέβαια λυπηρά. Κάποιοι που έχουν το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι, επιλέγουν, κρίνουν, όπως κρίνουν, κρίνονται. Εκ του αποτελέσματος όλοι».

Για τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου και την φημολογούμενη «κακή σχέση» τους, η Αλεξάνδρα Τσόλκα ανέφερε: «Εγώ τα διάβασα αυτά, δεν τα είδα παιδιά. Μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή ήταν έως και διασκεδαστικό γιατί τους έβλεπα εκεί να μιλάνε, να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται, να εύχονται ο ένας στον άλλον και έλεγα “πού είναι όλα αυτά τα… σκάνδαλα που συζητιούνται εδώ;”. Κοίταζα και εγώ, καραδοκούσα. Μια χαρά τους είδα. Πιο αγαπημένους από ποτέ».

Για όσα ανέφερε ο Δημήτρης Πανόπουλος για την Ελένη Τσολάκη, η Αλεξάνδρα Τσόλκα τόνισε: «Επειδή την παρακολουθούσα την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη πέρυσι εγώ ως τηλεθεατής τότε, δεν πρόσεξα κάτι τέτοιο. Πρόσεξα ότι υπήρχε εκτενές ρεπορτάζ για όλα. Δεν πρόσεξα κάποια διαφορά για τους “Weekenders”. Σημασία έχει τα επιχειρήματά σου και ό,τι έχεις.

Eμείς έχουμε την τύχη να έχουμε έναν από τους καλύτερους τηλεοπτικούς συντάκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τον Γιώργο Σκρομπόλα, που είναι τόσο προσεκτικός και εκφράζεται με τόση ευγένεια και ποιότητα σε όλους, που νομίζω ότι οπωσδήποτε δεν θα έλεγε κάτι που θα έθιγε κανέναν».