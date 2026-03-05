Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Δεν θα σχολιάσω κάτι για το YFSF, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει»

«Το Σόι πάει μια χαρά, είμαστε χαρούμενοι απ’ όλες τις απόψεις», δήλωσε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ενώ αναφέρθηκε και στο YFSF, ακούγεται ότι θα συμμετέχει φέτος ως διαγωνιζόμενος.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (05.03.2026). Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για τη σειρά «Το σόι σου» και το YFSF.

«Οι γονείς μου έρχονται πολλά χρόνια στις παραστάσεις μου, είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα όταν τους βλέπω», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης είπε στη συνέχεια: «Το “Σόι” πάει μια χαρά, συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Είμαστε χαρούμενοι απ’ όλες τις απόψεις.

Δεν θα σχολιάσω κάτι για το YFSF, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς το σόου, υπάρχει συνάφεια με το επάγγελμά μου, είναι ιντριγκαδόρικο, θα δείξει αν θα το κάνω».