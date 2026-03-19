Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δεν έχουν μπει οι τελικές υπογραφές για την ανανέωση του «Τότε και τώρα», έχουμε προφορική συμφωνία

Για το ιδιαίτερο πρόγραμμα που παρουσιάζει με την Έλενα Χαραλαμπούδη στον ΣΚΑΪ, μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι η ιδιαίτερη και άκρως κωμική σειρά «Τότε και τώρα» έχει πάρει το «πράσινο φως» σε… προφορικό επίπεδο. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά αναφέρθηκε και στη δεύτερη σεζόν. Τα όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (19.03.2026)/

«Δεν έχουν μπει οι τελικές υπογραφές για την ανανέωση του “Τότε και τώρα”. Έχουμε μια προφορική συμφωνία και συγκατάθεση και κοιτάμε ήδη χώρους για τα γυρίσματα της νέας σεζόν», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε στη συνέχεια: «Η δεύτερη σεζόν θα έχει τον ίδιο ψυχισμό, ο οποίος θα διανθιστεί. Πίστευα πολύ σε αυτό και επέμενα να το πάμε σε τηλεοπτική στέγη. Έχουμε πολύ καλή σχέση με το κανάλι και την παραγωγή.

Καταφέραμε με την Έλενα (σ.σ. Χαραλαμπούδη) και την παραγωγή να κάνουμε κάτι όμορφο. Πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα τη δεύτερη χρονιά. Στόχος μου είναι να πάει ψηλά. Πάντα ήμουν στο παιχνίδι της τηλεθέασης, αλλά δεν είμαι νουμεράκιας».