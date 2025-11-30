Αλεξία Κουλούρη: «Όταν έγινα μητέρα, δεν είχα την καλύτερη αντιμετώπιση σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο»

«Δυστυχώς, όταν έγινα μητέρα, είχαμε έναν ανδροκρατούμενο χώρο» εξηγεί η Αλεξία Κουλούρη.

Για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει ως γυναίκα στην επαγγελματική της διαδρομή καθώς και για την υποστήριξη από τον σύζυγο της, Δημήτρη Οικονόμου μίλησε η Αλεξία Κουλούρη στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο”.

«Δυστυχώς, όταν έγινα μητέρα, είχαμε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Δεν μπορώ να πω ότι είχα την καλύτερη αντιμετώπιση εκείνη την περίοδο» εξομολογήθηκε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και συμπλήρωσε: «Αν άφηνα όμως την δουλειά, για να μεγαλώσω το παιδί μου, δεν θα έβρισκα τη δουλειά!

Είναι η δουλειά μας ανταγωνιστική και δύσκολα θα βρεις την καρέκλα σου πίσω στη θέση της».

«Ευτυχώς είχα πάρα πολλή βοήθεια από την οικογένεια μου. Η μητέρα μου μου στάθηκε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι και ο σύζυγος μου δεν μου είπε “θα μείνεις εσύ στο σπίτι να μεγαλώσεις τα παιδιά γιατί τώρα είσαι μητέρα”, ποτέ» είπε κλείνοντας η Αλεξία Κουλούρη.