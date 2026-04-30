Οι Αθώοι – επόμενο επεισόδιο: Καθώς η δίκη πλησιάζει, η Μαργαρίτα αρχίζει να αμφιβάλλει για την ενοχή του Γιάννου

Με όλα τα στοιχεία εις βάρος του, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 01η Μαΐου, στις 22:10.

Οι Αθώοι – Παρασκευή 01 Μαΐου

Επεισόδιο 12ο: Ο Πέτρος καταθέτει εναντίον του Γιάννου, την ώρα που η Στεφανία, σε μια συζήτηση με τον Σάββα τον καφετζή, αφήνει να εννοηθεί πως γνωρίζει τον πραγματικό ένοχο. Καθώς η δίκη πλησιάζει, η Μαργαρίτα αρχίζει να αμφιβάλλει για την ενοχή του Γιάννου. Μοιράζεται τις σκέψεις της με τον Πέτρο, ο οποίος επιμένει να τον αποκαλεί φονιά. Με όλα τα στοιχεία εις βάρος του, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή. Η καρδιά του γεμίζει ελπίδα όταν βλέπει τη Μαργαρίτα στο δικαστήριο, έτοιμη να καταθέσει.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

 Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

