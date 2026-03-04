Ανακοίνωση Open: Αποχωρεί η Ιζαμπέλα Σασλόγλου – Ο Θέμης Μάλλης στη διεύθυνση προγράμματος του σταθμού

Αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα του Open επιβεβαιώνοντας όσα ακούγονταν στο τηλεοπτικό παρασκήνιο τους τελευταίους μήνες για «διαζύγιο» με τη διευθύντρια προγράμματος, Ιζαμπέλα Σασλόγλου.

Όπως μάλιστα φαίνεται το Οpen έχει έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση, καθώς τη θέση αναμένεται να αναλάβει ο Θέμης Μάλλης.

Επίσημα το Οpen ανακοινώνει «την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου από τη Διεύθυνση Προγράμματος. Η Διοίκηση του καναλιού την ευχαριστεί για τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια».

Ενώ λοιπόν διανύουμε τους τελευταίους μήνες της σεζόν το Οpen αλλάζει την επικεφαλής στη διεύθυνση προγράμματος, ενώ όλα δείχνουν ότι τη θέση θα αναλάβει ο Θέμης Μάλλης.

Να αναφέρω ότι ο Μάλλης έχει μακρόχρονη πορεία στο στήσιμο ψυχαγωγικών εκπομπών, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν υπεύθυνος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha.

Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες μου η συμφωνία μεταξύ Οpen και Θέμη Μάλλη έχει κλείσει και αναμένεται σύντομα να υπάρξει και σχετική ανακοίνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Παιανίας.