Αναστάσης Ροϊλός: Θέλω να μεταφέρω την αγάπη που πήρα από τη μητέρα μου, είτε κάνω οικογένεια είτε όχι

Για την διάθεση να μεταφέρει την αγάπη που έλαβε ο ίδιος από την μητέρα του, ως παιδί, μίλησε ο Αναστάσης Ροϊλός όταν συνάντησε τη Ναταλία Γερμανού στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” του Alpha, το μεσημέρι του Σαββάτου (14-03-2026).

“Θέλω να μεταφέρω την αγάπη που πήρα από τη μητέρα μου, ως παιδί. Κάνω ή δεν κάνω οικογένεια, εγώ θα μιλήσω για αυτή τη στιγμή” εξομολογήθηκε, αρχικά, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αυτή τη στιγμή παίρνω τόσα πράγματα πίσω όταν δίνω αγάπη, ας πούμε, στον παρτενέρ μου στη σειρά του Alpha, γιατί κάνουμε παρέα και εκτός, αλλά νιώθω ότι αυτό μας θυμίζει λίγο τι είμαστε.

Αυτό νιώθω, η επαφή δηλαδή με το παιδί και η συναλλαγή. Θέλω να πω πως μας θυμίζει τι είναι άνθρωπος. Ξεχνιόμαστε, αφήνουμε την παιδικότητα πίσω και μόνο που λέμε “η παιδικότητα” είναι κάτι μακριά από εμάς”.

“Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μακριά από εμάς. Θέλω να έχω αυτή την ενέργεια μες στη ζωή μου και στο πως αντιμετωπίζω τα πράγματα. Ίσως αν τα βλέπαμε αλλιώς τα πράγματα να άφηναν και άλλο αντίκτυπο επάνω μας. Στην ψυχή μας, στο δέρμα μας, στα πάντα” πρόσθεσε ο Αναστάσης Ροϊλός.