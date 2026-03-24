Άννα Ζηρδέλη για «Ψυχαγωγία κυριακάτικα»: «Τα νούμερα τηλεθέασης ήταν ικανοποιητικά»

«Τα νούμερα τηλεθέασης ήταν ικανοποιητικά», είπε η Άννα Ζηρδέλη για την εκπομπή του Θανάση Πάτρα που συμμετέχει στο OPEN.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» παραχώρησε η Άννα Ζηρδέλη, και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (24.03.2026). Η δημοσιογράφος μίλησε για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Ψυχαγωγία κυριακάτικα», με τον Θανάση Πάτρα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη και αισιόδοξη μετά την πρεμιέρα. Μου άρεσε η σκέψη ότι θα κάνουμε κάτι άλλο», είπε αρχικά η Άννα Ζηρδέλη.

Η Άννα Ζηρδέλη είπε στη συνέχεια: «Ήταν ωραίο το βράδυ, μακάρι να δώσουμε μία άλλη νότα την Κυριακή. Δεν καταφέραμε να δείξουμε τα πάντα, είχαμε κι άλλα πράγματα.

Τα νούμερα τηλεθέασης για πρώτη φορά και για ένα πρόγραμμα που δεν υπήρχε εκείνη την ώρα, ήταν ικανοποιητικά».