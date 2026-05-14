Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα πριν τον δεύτερο ημιτελικό, αγωνία για Antigoni και Κύπρο

Η Κύπρος βρίσκεται οριακά μέσα στην πρώτη δεκάδα που παίρνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό
Η Αντιγόνη, που εκπροσωπεί την Κύπρο, ερμηνεύει το τραγούδι «JALLA» κατά τη διάρκεια της δεύτερης γενικής πρόβας του δεύτερου ημιτελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026, στη Βιέννη της Αυστρίας / REUTERS/Lisa Leutner
Απόψε το βράδυ (22:00, ΕΡΤ1) διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Με την Ελλάδα να έχει πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό από τον Α’ ημιτελικό, όλτα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην Κύπρο και στην Antigoni με το «Jalla».

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει την Κύπρο στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, καθώς δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Η εκρηκτική Antigoni με ανεβαστικό “Jalla” θα εμφανιστεί 9η και το έργο της μόνο εύκολο δεν θα είναι το βράδυ. Η Κύπρος έχει υποχωρήσει αρκετά τις τελευταίες ώρες στα στοιχήματα, τα οποία λίγες ώρες πριν την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού την φέρνουν στην 9η θέση από την πρώτη πεντάδα που ήταν πριν λίγες ημέρες.

@dimitristsede

Jalla Cyprus antigoni jury show second semi final

♬ πρωτότυπος ήχος – Dimitris Tsede

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχήματα, η Κύπρος περνάει οριακά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16/5/2026), έχοντας… πίεση από την 10η Νορβηγία και την 11η Λετονία.

eurovision betting odds

Αναλυτικά, οι διαγωνιζόμενες χώρες θα εμφανιστούν με την συγκεκριμένη σειρά:

Βουλγαρία
Ρουμανία
Λουξεμβούργο
Τσεχία
Γαλλία
Αρμενία
Ελβετία
Κύπρος
Αυστρία
Λετονία
Δανία
Αυστραλία
Ουκρανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Αλβανία
Μάλτα
Νορβηγία

Πέρα από το «Jalla» της Antigoni που ήδη έχει κερδίσει τις καρδιές των Ελλήνων, εντυπωσιακές εμφανίσεις αναμένονται και από Βουλγαρία, Δανία, Αυστραλία και Ρουμανία, τα μεγάλα φαβορί του Β’ ημιτελικού.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η δεκάδα -που θα προκριθεί απόψε- είναι η Δανία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Τσεχία, η Μάλτα, η Κύπρος και η Νορβηγία.

