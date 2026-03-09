Αντώνης Κανάκης: Δεν μπορούμε να είμαστε καλά αν το γύρω μας καταστρέφεται

«Έχουμε φτάσει στο σημείο να σκεφτόμαστε τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μας, οι οποίες έχουν περάσει», εκμυστηρεύτηκε ο Αντώνης Κανάκης «σηκώνοντας» την αυλαία του «Ράδιο Αρβύλα» το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026).

Σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί με τις εξελίξεις παγκοσμίως, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή, ο Αντώνης Κανάκης καλησπέρισε τους τηλεθεατές του «Ράδιο Αρβύλα» λέγοντας αρχικά πως «δεν μπορούμε να είμαστε καλά αν το γύρω μας καταστρέφεται».

«Αυτός ο στίχος έλεγε ”Those were the best days of my life” και νομίζω ότι όλοι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να σκεφτόμαστε τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μας, οι οποίες έχουν περάσει και δεν αφορούν μόνο τη ζωή μας, αφορούν τον πλανήτη γενικότερα», ανέφερε.

Ο παρουσιαστής του ANT1 στη συνέχεια σχολίασε: «Θεωρώ ότι λίγοι άνθρωποι μπορούν να είναι καλά, και τη ζηλεύω αυτήν την ικανότητα. Μπορούν να είναι καλά όταν όλα γύρω τους καταστρέφονται. Οπότε είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με το τι γίνεται γύρω μας. Δεν μπορούμε να είμαστε καλά αν το γύρω μας καταστρέφεται, οπότε όλοι αναπολούμε τις ωραίες μέρες της ζωής μας. Καλωσορίσατε, κυρίες και κύριοι, στο ”Ράδιο Αρβύλα”! Και καλή εβδομάδα», είπε ο Αντώνης Κανάκης.