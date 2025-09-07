Αντώνης Λουδάρος: Έμαθα να μην πανικοβάλλομαι, τα δύσκολα έρχονται αλλά αντιμετωπίζονται

Για τις αλλαγές που ήρθαν σε προσωπικό επίπεδο με την πάροδο των χρόνων αλλά και για τους ανθρώπους που τον καθόρισαν καλλιτεχνικά μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Λουδάρος στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου.

Έχεις δεχθεί σχόλια για την εκφραστικότητα σου;

Ναι, μου έχουν πει για το βλέμμα μου. Ότι είναι πολύ εκφραστικό και διαπεραστικό. Χαίρομαι να το ακούω, γιατί στην τέχνη η εκφραστικότητα είναι σημαντικό εργαλείο.

Πως είσαι σε προσωπικό επίπεδο;

Είμαι καλά, ήρεμος, γαλήνιος. Έμαθα να μην πανικοβάλλομαι. Τα δύσκολα έρχονται, αλλά αντιμετωπίζονται. Κάποτε ήμουν πολύ γκρινιάρης, τώρα προσπαθώ να βλέπω τη ζωή σαν ένα ταξίδι. Να απολαμβάνω τις στιγμές, ακόμη και τις δυσκολίες.

Υπήρξαν άνθρωποι που σε καθόρισαν καλλιτεχνικά;

Βεβαίως. Η δασκάλα μου, η Μαίρη Αρώνη. Μια γυναίκα που από την κορυφή ως τα νύχια ήταν θέατρο. Μετά ο Κώστας Τσιάνος στο Θεσσαλικό θέατρο, ο Σταμάτης Φασουλής που με σμίλεψε, ο Γιώργος Κωνσταντίνου που μοιράστηκε μαζί μου στιγμές ζωής. Νιώθω πολύ τυχερός γι’ αυτούς τους σταθμούς.