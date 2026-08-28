Αντώνης Μυριαγκός: Αναρωτιέμαι αν τελικά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι τόσο η επιτυχία όσο η επιμονή

Για όλα όσα του κεντρίζουν το ενδιαφέρον σε κάθε επαγγελματικό εγχείρημα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Bazaar» και τη δημοσιογράφο Άρτεμη Θύμιου.

Στη συνέντευξή του ο Αντώνης Μυριαγκός αναφέρθηκε και στη θεωρία που έχει σχηματίσει γύρω από την επιτυχία.

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«Μου αρέσει να συνομιλώ με δημιουργούς που κουβαλούν έναν ολόκληρο κόσμο, όχι απλώς με ανθρώπους που είναι καλοί τεχνίτες. Όταν μιλάμε για την τέχνη, μου αρέσει να τη συνδέω με ένα αξιακό σύστημα. Θέλω να κοιτάζω ψηλά. Υπάρχουν δημιουργοί, όπως ο Αντρέι Ταρκόφσκι και ο Μπετόβεν, που κατάφεραν να οικοδομήσουν μια ολόκληρη γλώσσα», εξήγησε, αρχικά, ο ηθοποιός.

«Το να μπορείς να δημιουργήσεις μια γλώσσα που διέπεται από τους δικούς της νόμους και αποκτά αυτονομία έχει τεράστια ευθύνη. Θυμάμαι ακόμη κάτι που μας έλεγε ο Δημήτρης Μυταράς στη Σχολή Καλών Τεχνών. ”Έχει σημασία να στήσεις μόνος σου τη σύνθεση”. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις την ευθύνη να συνθέσεις έναν κόσμο, δεν αντιγράφεις απλώς την πραγματικότητα, αλλά και δημιουργείς μια νέα».

«Κοιτάζοντας ανθρώπους που κατάφεραν να χαράξουν τη δική τους πορεία, διαπιστώνει κανείς ότι σχεδόν πάντα προηγήθηκαν απορρίψεις. Αναρωτιέμαι αν, τελικά, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι τόσο η επιτυχία, όσο η επιμονή».

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​«Δεν ξέρω αν η επιτυχία είναι το ζητούμενο. Εκείνο που ξέρω είναι ότι πάντα υπάρχει το επόμενο βήμα. Είναι σαν να περιμένεις να κάνεις το καλύτερο σου σκίτσο μόνο μία φορά. Αν δεν σχεδιάσεις εκατό φορές, δεν θα φτάσεις ποτέ σε εκείνο το ένα που θα ξεχωρίσει. Δεν σκίζεις το προηγούμενο σχέδιο για να μη ζωγραφίσεις ξανά ποτέ».

«Προχωράς. Δοκιμάζεις. Επιμένεις. Και κάποια στιγμή αρχίζουν να βγαίνουν πράγματα που έχουν μέσα τους το απόσταγμα όλης αυτής της διαδρομής. Έτσι θα κάνεις το καλό σκίτσο. Έτσι θα γράψεις την καλή παρτιτούρα. Ή οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου», τόνισε, τέλος, ο Αντώνης Μυριαγκός.