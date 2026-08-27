Με μούσια και καλάμι ψαρέματος ο Γιώργος Λιάγκας στο τρέιλερ του «Πρωινού»

Ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα για το τρέιλερ του «Πρωινού», ενόψει της έναρξης της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Ο Γιωργός Λιάγκας στο χιουμοριστικό βίντεο, ο παρουσιαστής εμφανίζεται να φοράει καπέλο και να κρατάει καλάμι ψαρέματος. Την ώρα που περιμένει να τσιμπήσει κάποιο ψάρι, οι άνθρωποι γύρω του τον αναγνωρίζουν και αρχίζουν να αναρωτιούνται εάν τελικά αποφάσισε να αφήσει την τηλεόραση και να γίνει ψαράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, μία γυναίκα τον ρωτάει για να μάθει εάν το «Πρωινό» έφτασε στο τέλος του, με τον Γιώργο Λιάγκα να την αφήνει αρχικά να πιστέψει πως πράγματι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, όλα ανατρέπονται. Ο Γιώργος Λιάγκας κοιτάζει την κάμερα και ανακοινώνει την επιστροφή του «Πρωινού», λέγοντας: «Μην ψαρώνετε. Επιστρέφουμε».

Επίσης, και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τη διαδικασία του μεταμφίεσης.

«Σε τι με ‘μετατρέπει’ η μάγος @papamaria1900 για το trailer του @toprwino_ant1??? Ακούω», γράφει ο παρουσιαστής στη σχετική λεζάντα, καλώντας τους followers του να απαντήσουν.