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Τζακ Μπάρτον: Το νέο «φαβορί-έκπληξη» που ξεχωρίζει για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Η επίσημη ανακοίνωση για τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται πριν από το τέλος του έτους
FILE - Daniel Craig appears at the premiere of the film "No Time To Die" in London on Sept. 28, 2021. (AP Photo/Matt Dunham, File)
(AP Photo/Matt Dunham, File)
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Το θρίλερ για να βρεθεί ο νέος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον εμβληματικό ρόλο του βρετανού πράκτορα Τζέιμς Μποντ συνεχίζεται.

Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ μετά τον τελευταίο που έπαιξε ο Ντάνιελ Κρεγκ προχωρά, με έναν νέο υποψήφιο να μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο.

Ο Τζακ Μπάρτον θεωρείται το «φαβορί-έκπληξη» αυτή τη στιγμή, καθώς φέρεται να τον ξεχώρισε η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ στην προσπάθειά της να βρει νέα και λιγότερο γνωστά πρόσωπα για τον εμβληματικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Page Six.

Ο Μπάρτον, με μια μικρή εμφάνιση στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, έχει καταγράψει παρουσία κυρίως στη βρετανική τηλεόραση, με συμμετοχές στις σειρές «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ και «Heartstopper» στο Netflix.

Στον αντίποδα βρίσκονται υποψήφιοι με πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερη παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Η λίστα περιλαμβάνει τους Τζακ Λάουντεν, Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Πολ Μέσκαλ και Χάρις Ντίκινσον.

Παράλληλα, δημοσίευμα του World of Reel αναφέρει ότι η τελική τριάδα ενδέχεται να απαρτίζεται από τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Ο’Κόνελ και έναν τρίτο υποψήφιο, που προς το παρόν, παραμένει άγνωστος.

Τα δοκιμαστικά για την τελική επιλογή είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

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