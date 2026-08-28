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Φωτεινή Δάρρα: Προσπαθώ να μεταδώσω στο παιδί μου ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το να είσαι ευτυχής

«Η κόρη μου είναι καλλιτεχνική φύση, γεννήθηκε μέσα στη μουσική» εξομολογείται η Φωτεινή Δάρρα
Φωτεινή Δάρρα
Η Φωτεινή Δάρρα / NDP Photo
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Για τον ορισμό της επιτυχίας μίλησε, μεταξύ άλλων, η Φωτεινή Δάρρα στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή (28.08.2026) στην εκπομπή «Στάση ΕΡΤ3» με την Αναστασία Αργυριάδου.

Στην ίδια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ3, η Φωτεινή Δάρρα αναφέρθηκε και σε όσα επιθυμεί να μεταδώσει στην αγαπημένη της κόρη.

«Πιστεύω ότι μεγαλύτερο ρόλο παίζει η ευτυχία απ’ ότι η επιτυχία. Αυτό προσπαθώ να μεταδώσω και στο παιδί μου. Δηλαδή της λέω ”θέλω να γίνεις ευτυχισμένη, δεν θέλω να γίνεις επιτυχημένη” γιατί η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το να είσαι ευτυχής», περιέγραψε, αρχικά, η γνωστή ερμηνεύτρια.

«Αν το καταφέρεις αυτό, τότε, ναι, είσαι επιτυχημένος. Αυτή είναι η επιτυχία στη ζωή».

«Η κόρη μου είναι καλλιτεχνική φύση. Της αρέσει πολύ και αγαπάει τη μουσική. Γεννήθηκε μέσα στη μουσική. Αυτό σημαίνει πολλά, αν και μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα», πρόσθεσε κατόπιν η Φωτεινή Δάρρα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

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