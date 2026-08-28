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ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ «καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα»
ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
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Τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος στον όμιλο ΣΚΑΪ, όπως γνωστοποιήθηκε μέσα από σχετική επίσημη ανακοίνωση το απόγευμα της Παρασκευής (28.08.2026).

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:

«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.

Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Google και η Procter & Gamble, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

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